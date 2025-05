ETV Bharat / state

अब ट्रेन नहीं होगी लेट, मध्य प्रदेश में तैयार नई तकनीक, ऐसे पता चलेगा रियल टाइम - BHOPAL DIVISION NEW SIGNAL SYSTEM

भोपाल में सिग्नल्स का ऑपरेशन ऑप्टिकल फाइबर के जरिए होगा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 11, 2025 at 4:42 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 4:51 PM IST 2 Min Read

भोपाल: पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से गुजरने वाले ट्रेनें अब बिना लेटलतीफी के गुजरेंगी. ट्रेनों में सिग्नल में आने वाले परेशानी से होने वाली देरी को खत्म करने के लिए भोपाल मंडल के निशातपुरा यार्ड में देश में पहली बार ऐसी तकनीक शुरू की है, जिसमें सिग्नल्स का ऑपरेशन अब तारों के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए किया जाएगा. इससे सिग्नल्स तेज, सुरक्षित और ज्यादा विश्वसनीय होंगे. नई तकनीक में लैम्प आउटपुल मॉड्यूल का उपयोग किया गया है, जो कंट्रोल रूम से सिग्नल तक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सिग्नल भेजता है. यह होगा नई तकनीक से फायदा

अभी तक रेलवे सिग्नल में बड़ी मात्रा में बायरिंग का उपयोग होता था और इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती थी. इसमें न सिर्फ बहुत ज्यादा समय लगता था, बल्कि तकनीकि खराबी की संभावना बनी रहती थी.

Last Updated : May 11, 2025 at 4:51 PM IST