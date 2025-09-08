मध्य प्रदेश के गजब अधिकारी, सत्यनारायण कथा के लिए जारी किया आदेश
ऐसे ही मध्य प्रदेश अजब और गजब नहीं कहा जाता है, यहां होने वाले घटनाक्रम इसे अलग बनाते हैं.
भोपाल: आमतौर पर घर पर होने वाले किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए लोग फोन करके या फिर कार्ड भेजकर परिचितों को आमंत्रित करते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने घर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र नहीं भेजा, बल्कि इसक लिए एक विभागीय नोटशीट ही जारी कर दी.
अधिकारी ने नोटशीट में लिखा
पीडब्ल्यूडी विभाग में मुख्य अभियंता संजय मस्के ने घर पर 5 सितंबर को सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था. कथा में शामिल होने के लिए मुख्य अभियंता ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को मौखिक जानकारी देने के स्थान पर इसके संबंध में एक नोटशीट ही जारी कर दी. इस नोटशीट में लिखा गया कि "भोपाल परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग कार्यालय के अधीनस्थ समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के चार इमली स्थित शासकीय आवास पर दिनांक 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से सत्यनारायण भगवान की कथा है.
तदोपरांत अपरान्ह 1 बजे महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है. महाप्रसादी का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है.
बीजेपी विधायक बोले इसमें गलत क्या ?
हालांकि व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए नोटशीट जारी करने को बीजेपी विधायक गलत नहीं मानते. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "नोटशीट लिख दी तो इसमें क्या परेशानी है? यह आदेश तो नहीं निकाला कि यदि शामिल नहीं हुए तो सस्पेंड कर दिए जाओगे. वैसे तो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि घोड़े पर बैठे एक पुलिस अधिकारी को धार्मिक झंडा दे दिया, यदि वह गलत नहीं है, तो यह कैसे गलत हो सकता है.
सत्यनारायण की कथा में सभी को बुलाया जा सकता है, जहां सत्य है, वहां नारायण है." उधर कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने कहा कि "घर पर सत्यनारायण की कथा कराने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन नोटशीट चलाकर घर पर बुलाया जाना आपत्तिजनक है. प्रदेश में सड़क की हालत यह है कि लोग सड़कों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं. इस पर अधिकारियों का ध्यान नहीं है, अधिकारी निरंकुश हैं."