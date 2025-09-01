ETV Bharat / state

50 फीसदी टैरिफ के विरोध में ट्रंप की निकाली सांकेतिक अर्थी, 13 दिन बाद मृत्यु भोज - BHOPAL PROTEST AGAINST US TARIFF

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में लगाए गए टैरिफ का भोपाल में जताया जा रहा विरोध, भारतीय गणवार्ता पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की निकाली सांकेतिक शवयात्रा.

BHOPAL PROTEST AGAINST US TARIFF
50 फीसदी टैरिफ के विरोध में ट्रंप की निकाली सांकेतिक अर्थी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 8:15 PM IST

भोपाल: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने का राजधानी भोपाल में भी विरोध शुरू हो गया है. राजधानी भोपाल में टैरिफ का अनोखा विरोध किया गया. भारतीय गणवार्ता पार्टी ने 50 फीसदी टैरिफ के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सांकेतिक शवयात्रा निकाली. शवयात्रा के पहले डोनाल्ड ट्रंप की तेरहवीं के कार्ड भी बांटे गए.

13 दिन बाद कराया जाएगा मृत्यु भोज

भारतीय गणवार्ता पार्टी ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका. इसके बाद उनकी शव यात्रा निकाली. पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि शवयात्रा के 13 दिन बाद ट्रंप की तेरहवीं भी की जाएगी. इसमें लोगों को मृत्युभोज कराया जाएगा. पार्टी के अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला ने कहा कि "डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती के नाम पर गद्दारी की है. 50 फीसदी टैरिफ और ट्रंप द्वारा भारत के साथ धोखा दिया गया है.

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है. अब 13 दिन बाद मृत्यु भोज भी कराया जाएगा. इसके बाद स्वदेशी अपनाओ का अभियान भी चलाया जाएगा.

भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध (ETV Bharat)

अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ का विरोध

दरअसल, अमेरिका ने भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया गया था. बाद में समझौता न होने पर 27 अगस्त से टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. भारत से अमेरिका को कुल 7 लाख 59 हजार करोड़ का निर्यात किया जाता है. इसमें सबसे ज्यादा 22 फीसदी निर्यात मशीनरी आयटम किए जा रहे हैं. यह करीबन 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपए है.

टैरिफ के विरोध में स्वदेशी अपनाने की अपील

अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चर्चा अंतराष्ट्रीय स्तर पर है. कई विदेशी लीडर्स ने इस टैरिफ को गलत बताया है. वहीं भारत में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ लोगों ने नाराजगी बढ़ रही है. स्वदेशी अपनाने की अपील की जा रही है. वहीं पीएम मोदी ने भी देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है. उन्होंने कहा था कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर नागरिक को स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए. स्वदेशी वस्तुएं खरीदें, जिसे बनाने में भारतीयों ने पसीना बहाया है.

