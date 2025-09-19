ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में अब गड्ढों से छुटकारे की ट्रेनिंग, कांग्रेस बोली कमीशन का लेप चढ़ाना करें बंद

बारिश के बाद प्रदेश में हाईवे समेत शहरों की सड़के उखड़ीं. सड़कों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरों को दी जा रही ट्रेनिंग.

BHOPAL POTHOLE FREE ROADS TRAINING
मध्य प्रदेश में अब गड्ढों से छुटकारे की ट्रेनिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:24 PM IST

भोपाल: बारिश में जर्जर हुईं प्रदेश की सड़कों को लेकर राजनीति और चर्चा गर्म है. इसको हाल ही में वायरल हुए केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वीडियो ने और गर्मा दिया. जिसमें वह कह रहे हैं कि बुरा हाल है भई. लेकिन यह हाल सिर्फ ग्वालियर का नहीं कमोवेश प्रदेश के हर शहर का है. यह स्थिति तब है जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार 20 सालों से है.

सड़कों की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवालों के बीच अब प्रदेश के करीबन 500 इंजीनियरों को कैपेसिटी बिल्डिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है. इसके तहत आईआईटी इंदौर, रुड़की, सीआरआरआई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा उन्हें गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने के तरीके सुझाए जा रहे हैं.

500 इंजीनियरों को पढ़ाया जा रहा कैपेसिटी बिल्डिंग का पाठ (ETV Bharat)

गड्ढा मुक्त सड़कों पर कमिश्नर का बयान

बारिश में सड़के उखड़ने का यह पहला मौका नहीं है, हर बारिश में सड़कों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं. यह स्थिति राजधानी भोपाल की उन सड़कों की भी है, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका से भी बेहतर बताया था.

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कमिश्नर संकेत भौंडवे कहते हैं कि "सड़कों की क्वालिटी बेहतर हो, इसलिए प्रदेश के 500 से ज्यादा यंत्री, उपयंत्री और डीपीआर कंसल्टेंट को सड़क निर्माण में आ रही नई तकनीक से रूबरू कराने कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जा रही है. विशेषज्ञों द्वारा उन्हें नई तकनीक बताई जा रही है ताकि बेहतर सड़कें बन सकें.

IIT ROORKEE INDORE EXPERTS
बारिश में जर्जर हुईं प्रदेश की सड़कें (ETV Bharat)

हालांकि जब उनसे सवाल किया कि आखिर शहर कब गड्ढा मुक्त होंगे तो उन्होंने कहा कि नई तकनीक को कैसे जोड़ें इसका प्रयास करना होगा. हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे शहरी इलाकों की कार्य योजना बनाएं और आने वाले 2 से 3 साल में कैसे इसको बेहतर बनाएं. मैं 100 परसेंट तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उसके लिए अभी और मेहनत करनी होगी.

शहर की सड़कों के लिए बदल रहे एसओआर

शहरों के अंदर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अब नगरीय निकायों में भी एसओआर (Schedule of Rates) को बदला जा रहा है. कमिश्नर संकेत भौंडवे कहते हैं कि "इसको जल्द बदलने का प्रयास किया जा रहा है. एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के जो एसओआर आइटम नहीं है और कांट्रेक्टर जो कोटेशन के आइटम लेता है. उसको एसओआर में डाला जा रहा है. नई एसओआर की सूची में 309 आइटम के स्थान पर 817 से ज्यादा नए आइटम को शामिल किया जा रहा है. यहां तक कि सड़कों के निर्माण में पेड़ों को काटने के स्थान पर शिफ्ट करने और उसकी करीब 5 साल तक निगरानी की व्यवस्था भी होगी."

TRAINING CAPACITY BUILDING BHOPAL
कांग्रेस बोली कमीशन का लेप चढ़ाना करें बंद (ETV Bharat)

कांग्रेस बोली कमीशन का लेप बंद हो

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता आरोप लगाते हैं कि "प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम को कैपेसिटी बिल्डिंग से ज्यादा ईमानदारी की ड्रिप लगाने की जरूरत है. जिन सड़कों के निर्माण में 50 फीसदी से ज्यादा कमीशन बंट जाता हो, ऐसे में अच्छी सड़कों के बारे में सोचना ही बेकार है. हर बारिश के बाद सड़कों पर कमीशन का लेप चढ़ाने का इंतजार होता है. यह बंद होना चाहिए."

