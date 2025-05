ETV Bharat / state

15 दिनों के अंदर दें ऐसे लोगों की जानकारी, अलर्ट पर भोपाल, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश - BHOPAL POLICE COMMISSIONER ORDER

भोपाल में कानून की सख्ती ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 5:46 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:56 PM IST 3 Min Read

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी मिश्र ने दो महीनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच बन रही परिस्थितियों को देखते हुए शनिवार को पुलिस कमिश्नर ने भोपाल में अनेक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका सभी को पालन करना होगा. ये सभी प्रतिबंध भोपाल में सुरक्षा दृष्टि से लगाए गए हैं. 15 दिनों के अंदर दें ऐसे लोगों की जानकारी

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. भोपाल शहर की कानून व्यवस्था व मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो, इसकी रोकथाम के लिए कमिश्नर ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं. पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश (Etv Bharat) कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराए पर देता है, तो एक सप्ताह के अंदर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने में या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देना होगा.

पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देना होगा.

किसी भी व्यक्ति के घरेलू नौकर या निज सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देना होगा. होटल, रिसॉर्ट व धर्मशालाओं के लिए ये निर्देश होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसॉर्ट के प्रबंधक/मालिक अपने यहां ठहरने वाले लोगों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगे और सारी जानकारी पुलिस को देंगे.

हॉस्टल संचालक भी हॉस्टल में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे.

इसके साथ ही ठेकेदार / बिल्डर निर्माण कार्य में लगे अपने मजदूर/कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में देंगे. ट्रैवल एजेंसी, ब्यूटी पार्लर, सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए निर्देश कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराए पर देने से पहले उसकी पहचान अच्छी तरह से कर लें. फोटो आईडी की एक कॉपी भी अपने पास आवश्यक रूप से रखें.

स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने पर दी जाए. साथ ही उनका आई.डी प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाए.

प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए साथ ही उनका आईडी प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाए. होम डिलीवरी एजेंट की दें जानकारी ऑनलाईन शॉपिंग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए होम डिलीवरी या कोरियर में काम करने वाले डिलवरी एजेंट्स की जानकारी उन्हें रिक्रूट करने वाले निहित प्रारूप में जमा करेंगे. यह भी पढ़ें - ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्यप्रदेश के 5 शहरों में अलर्ट क्यों, कैटेगरी-2 में क्यों हैं भोपाल, जबलपुर समेत 5 शहर?

यह आदेश 10 मई से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा.

