भोपाल पुलिस ने पकड़ा बांग्लादेशी नागरिक, किन्नर बनकर रह रहा था अब्दुल

भोपाल पुलिस ने पकड़ा बांग्लादेशी नागरिक ( ETV Bharat )

भोपाल: पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो की एक बांग्लादेशी नागरिक है. वह पिछले कई सालों से भोपाल में नेहा किन्नर उर्फ अब्दुल कलाम के नाम से यहां रह रहा था. लंबे समय से उसे यहां सब नेहा किन्नर नाम से जानते हैं. इतना ही नहीं वह यहां पर फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज के साथ रहता था. पुलिस ने उसके बारे में पूरी जानकारी भी हासिल कर ली है और अब उसे डिपोर्ट करने की तैयारी है. खुफिया एजेंसियां उसके मोबाइल की जांच कर रही है. नाम बदलकर भोपाल में रह रहा था अब्दुल

भोपाल पुलिस के सहायक पुलिस उपायुक्त सुजीत तिवारी ने बताया कि, ''राजधानी भोपाल के बुधवारा में जहां पर कई किन्नर रहते हैं, वहां पर बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम जो कि नाम नेहा बदलकर कई साल से रह रहा था. उसने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि वह 10 साल की उम्र में ही महाराष्ट्र आ गया था. किन्नर ने फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया था. साथ ही उसने कई फर्जी दस्तावेज बनवा लिए थे. किन्नर कई बार बांग्लादेश भी जा चुका है.'' अवैध दस्तावेजों के आधार पर उसने पासपोर्ट सहित भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के तमाम दस्तावेज तैयार कर लिए थे. हालांकि पिछले दिनों अवैध प्रवासियों के खिलाफ चली मुहिम के तहत नेहा किन्नर को चिह्नित कर उससे पूछताछ की गई, तब मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने उसे शुक्रवार को हिरासत में ले लिया है और उसके बारे में पूरी जानकारी भी हासिल कर ली है.

भोपाल पुलिस की इंटेलीजेंस यूनिट उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रही है. चैटिंग से लेकर बातचीत की जानकारी जुटाई जा रही है. क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टीम उससे पूछताछ कर रही है. खुफिया एजेंसियां उसके संपर्कों की जानकारी जुटा रही हैं. उसे तलैया थाने में रखा गया है, जहां उसकी विशेष निगरानी की जा रही है. पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दस्तावेज बनवाने के लिए उसका किसने सहयोग किया. कांग्रेस ने जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल

बांग्लादेशी नागरिक के पकड़े जाने के बाद सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बांग्लादेशी नागरिक कई सालों से नाम बदलकर रह रहा था. यह सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाता है. किन्नर घर-घर जाकर पैसे मांगते हैं, ऐसे में न जाने कितने लोग नाम बदलकर राजधानी में रह रहे होंगे. जांच एजेंसियों को मामले की जांच करना चाहिए.''

