भोपाल पुलिस की पिटाई से मृत युवक की दहला देने वाली पीएम रिपोर्ट, चोट के 16 निशान, पैंक्रियाज फटा
भोपाल पुलिस की पिटाई के बाद ट्रॉमा अटैक और पैंक्रियाज फटने से हुई थी उदित की मौत. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 9:07 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में पुलिस की बर्बर पिटाई से हुई युवक की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट में मौत की वजह युवक का पैंक्रियाज फटना और ट्रॉमा अटैक बताई गई है. 22 वर्षीय मृतक का नाम उदित गायकी है. उदित के पिता राजकुमार गायकी एमपीईबी में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जबकि मां संगीता सेमरा के शासकीय स्कूल में शिक्षिका हैं. उदित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था. वह 6 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर भोपाल आया था.
ट्रॉमा अटैक व पैंक्रियाज फटने से हुई मौत
शनिवार को हुए पोस्टमार्टम में उदित के मौत की वजह ट्रॉमा अटैक बताई गई. रिपोर्ट में पैंक्रियाज के फटने का भी जिक्र किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर में 16 जगह पर चोट के निशान पाए गए. बर्बरता से पिटाई की वजह से शरीर के अंदरूनी अंग भी डैमेज हो गए थे. आंख, कान, कंधे, सिर के पीछे, पेट और कमर में चोट के गंभीर निशान पाए गए. पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई.
इकलौता बेटा था उदित, जीजा हैं डीएसपी
बैंक कालोनी बाग दिलकुशा निवासी उदित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसके अलावा 2 बड़ी बहनें हैं. इनमें से एक की शादी इस समय बालाघाट हॉक फोर्स में पदस्थ डीएसपी केतन अडलक के साथ हुई है. यानी मृतक डीएसपी अडलक का साला था.
उदित की मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों और समाज के लोगों ने पिपलानी थाने का घेराव किया और नारेबाजी की. हंगामे के बाद 2 पुलिसकर्मियों आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को सस्पेंड कर दिया गया था. अब इन दोनों के खिलाफ पिपलानी थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.
'बीयर पार्टी के दौरान हंगामे की मिली थी सूचना'
थाना प्रभारी चंद्रिका यादव ने बताया कि "उदित पुत्र राजकुमार गायकी, बाग उमराव दूल्हा का रहने वाला था. वह गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास सी सेक्टर इंद्रपुरी में अमन ट्रेडर्स के पास सड़क पर अपने दोस्तों के साथ बीयर पार्टी कर रहा था.
इस दौरान सूचना मिली कि कुछ युवक बीयर की बोतल सड़क पर फोड़कर हंगामा कर रहे है. शिकायत पर आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य मौके पहुंचे. जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो सारे लड़के वहां से भागने लगे, तभी एक आरक्षक ने शक के आधार पर उनका पीछाकर उदित को पकड़ लिया."
पुलिस पर 10 हजार रुपये मांगने का आरोप
उदित के दोस्त अक्षत गार्गव ने बताया कि "हम दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे. पार्टी के बाद उदित को घर छोड़ने जाने के लिए जैसे ही कार में बैठें तो एक पुलिसवाला आ गया. उदित घबराकर अंधेरी गली की तरफ चला गया. 2 पुलिसवाले उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़कर पिटाई शुरू कर दी.
जब हम पहुंचे तो उदित की शर्ट निकली हुई थी और उसके शरीर और सिर पर चोट के निशान थे. रास्ते में उदित ने दो-तीन बार उल्टियां की. अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है." अक्षत ने पुलिसकर्मियों द्वारा उनसे 10 हजार रुपए मांगने का भी आरोप लगाया.
'दोनों पुलिसकर्मियों की जल्द होगी गिरफ्तारी'
डीसीपी जोन 2 विवेक सिंह ने बताया कि "इस मामले में पहले ही दोनों आरक्षकों को सस्पेंड किया जा चुका है. शुक्रवार को पीएम रिपोर्ट आने बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ पिपलानी थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरे प्रयास कर रही है. जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है. जिसमें पुलिसकर्मी उदित पर डंडे बरसाते दिख रहे हैं.