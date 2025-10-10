ETV Bharat / state

भोपाल पुलिस ने बीटेक पास आउट को उतारा मौत के घाट, 2 सस्पेंड, DSP का साला था मृतक

भोपाल पुलिस ने बीटेक छात्र को डंडे से पीटा. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम. दोस्तों ने बताया 2 पुलिसवालों ने बहुत पीटा.

BHOPAL BTECH STUDENT DIED POLICE BEATEN
भोपाल पुलिस ने बीटेक छात्र को उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 9:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी भोपाल में पुलिस की पिटाई में एक पुलिस अधिकारी के साले की मौत का मामला सामने आया है. मारपीट के आरोप शहर के पिपलानी थाना पुलिस पर लगे हैं. पुलिस द्वारा मारपीट करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. बताया जाता है कि पुलिस की मारपीट के कुछ मिनट बाद ही उदित बेहोश हो गया. इसके बाद उसके दोस्त उसे इलाज के लिए फौरन एम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उदित को मृत घोषित कर दिया. मृतक के जीजा डीएसपी हैं. घटना के बाद मारपीट करने वाले 2 सिपाहियों संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को सस्पेंड कर दिया गया है. उधर पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण यादव ने घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

'दो पुलिसवालों ने उदित की जमकर की पिटाई'

उदित के दोस्त अक्षय ने बताया कि "मैं रात 11 बजे अपने घर अवधपुरी में था, तभी उदित ने फोन कर पार्टी के लिए इंद्रपुरी बुलाया. मैं वहां पहुंचा तो उदित के अलावा दोस्त दीपेश, ईशान तिवारी, ऋषभ और आदित्य भी वहां मौजूद थे. पार्टी करने के बाद मैं उदित को घर छोड़ने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहां 2 पुलिस वाले आ गए. उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि यहां हंगामा क्यों कर रहे हो. यह सुनकर उदित घबराकर दूसरी तरफ भागा. दोनों पुलिस वाले भी उसके पीछे भागे और आगे जाकर उसे पकड़ लिया. इसके बाद दोनों उसके साथ मारपीट करने लगे. एक पुलिसवाले ने उसे पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसे बैंत से मारना शुरू कर दिया."

DSP BROTHER IN LAW DIED
भोपाल पुलिस ने बीटेक छात्र को डंडे से पीटा (ETV Bharat)

'उदित को कार में हुईं उल्टियां'

उदित के दोस्त अक्षय ने आगे बताया कि "साथी दोस्तों ने पुलिसवालों से बात की और उसे छुड़वाकर मैंने उदित को कार में बैठाया. इस दौरान देखा कि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे. उसे सिर में भी गंभीर चोट आई थी. कुछ देर बाद उदित ने कहा कि गर्मी लग रही है एसी चला दो. मैंने गाड़ी का एसी ऑन कर उसे पानी पीने के लिए दिया. हम सभी कार से थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि उदित को उल्टियां होनी शुरू हो गईं. 2 से 3 बार उल्टी के बाद उसने मूवमेंट बंद कर दिया. हम सभी उसे एक नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल ने एम्स ले जाने के लिए कहा. हम उसे एम्स ले गए लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया."

Congress leader Arun Yadav tweeted
कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कानून व्यवस्था पर किए सवाल खड़े (arun yadav X)

दोनों पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड

मृतक उदित बीटेक पास आउट था और बेंगलुरु में रहकर नौकरी की तलाश कर रहा था. पिछले दिनों ही वह भोपाल आया था. उसके पिता इंजीनियर हैं. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी भी एम्स हॉस्पिटल पहुंच गए. डीसीपी विवेक सिंह के मुताबिक मामले में 2 सिपाहियों संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को निलंबित कर दिया गया है. मृतक उदित के जीजा पुलिस अधिकारी हैं और वह डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

इस घटना को लेकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. अरुण यादव ने एक्स पर लिखा कि "कहीं थाने में तो कहीं सड़क पर, वर्दी का रौब अब जनता की जान पर भारी पड़ रहा है. विदिशा, अशोकनगर और भोपाल तीन जिलों मे पुलिस की मारपीट से तीन लोगों की जान चली गई और सरकार अब भी मौन साधे बैठी है. क्या यही है सुशासन का मॉडल, जहां जनता नहीं, जुल्म बोलता है."

For All Latest Updates

TAGGED:

BHOPAL POLICE BEATEN BTECH STUDENTDSP BROTHER IN LAW DIEDPOLICE BEATEN BHOPAL YOUTHBHOPAL CRIME NEWSBTECH STUDENT DIED POLICE BEATEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

महिला पर प्रेत का साया बता जंजीरों से बांधकर पीटा, हथिलियों में जलती बत्ती, माथे पर चिपकाए गर्म सिक्के

मध्य प्रदेश में दवाओं का खौफ, कफ सिरप के बाद आयोडीन सॉल्यूशन, स्किन पर पड़ रहे फफोले

बागेश्वर धाम का मुख्य सेवादार बड़ा नटवरलाल! PWD की करोड़ों की बिल्डिंग अपने नाम कराई

पराली जलाने वाले हो जाएं सावधान, हार्वेस्टर पर लगेगा लगाम, जबलपुर प्रशासन की नई शर्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.