ETV Bharat / state

भोपाल पुलिस ने बीटेक पास आउट को उतारा मौत के घाट, 2 सस्पेंड, DSP का साला था मृतक

भोपाल पुलिस ने बीटेक छात्र को उतारा मौत के घाट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 9:03 PM IST 4 Min Read