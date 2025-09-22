ETV Bharat / state

12 लाख हितग्राही मरने के बाद भी ले रहे राशन!, मध्य प्रदेश में 24 लाख लाभार्थियों के कटेंगे नाम

मध्य प्रदेश में पीडीएस का राशन लेने वालों का हो रहा ई-केवाईसी, 3 लाख हितग्राहियों के आधार फर्जी होने का संदेह.

MADHYA PRADESH PDS RATION CARD
पीडीएस का राशन लेने वाले 24 लाख लाभार्थियों के कटेंगे नाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मुफ्त राशन योजना चलाई जा रही है. इसमें अधिकारियों की भारी लापरवाही सामने आई है. मध्य प्रदेश में 12 लाख ऐसे हितग्राही हैं जो मर चुके हैं. लेकिन विभाग उनको हर महीने पीडीएस का राशन दे रहा है. यह गड़बड़ी सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने ऐसे हितग्राहियों के नाम पीडीएस सिस्टम से काटने के निर्देश दिए हैं.

पीडीएस का राशन लेने वालों का हो रहा सत्यापन

खाद्य विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि "केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. केंद्र सरकार ने पीडीएस का राशन ले रहे पात्र हितग्राहियों की जांच के निर्देश दिए हैं." शर्मा ने बताया कि "मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक हितग्राही पीडीएस का राशन ले रहे थे. अब इनकी ई-केवायसी कराई जा रही है. करीब 90 प्रतिशत हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी हो गई है."

24 lakh names removed PDS system
पीडीएस प्रणाली से 24 लाख नाम हटेंगे (ETV Bharat)

पीडीएस प्रणाली से 24 लाख नाम हटेंगे

खाद्य विभाग के अधिकारी ने आगे बताया कि "ई-केवाईसी के द्वारा पात्र हितग्राहियों की पहचान की जा रही है. करीब 12 लाख हितग्राही ऐसे सामने आए हैं, जो मर चुके हैं. लेकिन उनके नाम पर अभी राशन कार्ड बना हुआ है और उसे निरस्त नहीं कराया गया है. वहीं, करीब 12 लाख ऐसे हितग्राहियों की पहचान की गई है, जो बीपीएल कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं. इसके बाद भी उनके नाम पर कार्ड बने हुए हैं. कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ऐसे 24 लाख हितग्राहियों की छंटनी की जा रही है."

MP PDS ration beneficiaries
हितग्राहियों का भी सुना जा रहा पक्ष (ETV Bharat)

'हितग्राहियों का भी सुना जा रहा पक्ष'

कर्मवीर शर्मा ने बताया कि "केंद्र सरकार ने स्मार्ट पीडीएस फार्मूला लागू किया है. इसके तहत मध्य प्रदेश के डेटा को केंद्र सरकार ने अपने सर्वर पर लिया है. इसके बाद इन हितग्राहियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है. इसके बाद इनकी जांच की जा रही है." शर्मा ने बताया कि "यदि राशन कार्ड में कोई अनियमितता समझ में आती है तो हितग्राहियों को नोटिस भी दिया जा रहा है. इसके बाद हितग्राहियों को भी पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है."

Madhya Pradesh ration card e KYC
पीडीएस का राशन लेने वालों का हो रहा परीक्षण (ETV Bharat)

अधिकारी और व्यापारियों ने भी बनवाए राशन कार्ड

खाद्य विभाग द्वारा जांच के बाद ऐसे लोग भी पकड़ में आए, जो इस लाभ की पात्रता नहीं रखते है. इसके बावजूद राशन कार्ड बनवा रखा था और निरंतर मुफ्त राशन भी ले रहे थे. अब तक 14 हजार ऐसे नाम काटे जा चुके हैं, जिन हितग्राहियों की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है और वो मुफ्त राशन ले रहे हैं. वहीं, 1 हजार से अधिक ऐसे हितग्राही भी चिंहित किए गए हैं, जो कंपनियों में बड़े अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. इसके अलावा 1381 ऐसे हितग्राही भी चिन्हित किए गए हैं, जिनका टर्नओवर 25 लाख से अधिक है और वो जीएसटी भी जमा करते हैं.

3 लाख हितग्राहियों के आधार फर्जी होने का संदेह

ई-केवाईसी के बाद 3 लाख हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने पीडीएस का मुफ्त राशन लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड से राशन कार्ड बनवाए थे. खाद्य विभाग इन आधार कार्डों की यूआईडीएआई से सत्यता की जांच भी करा चुका है. वहीं, 2 लाख से अधिक ऐसे हितग्राहियों के नाम भी काटे जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने से राशन नहीं लिया है. कई ऐसे भी हितग्राही पकड़ में आए हैं, जिनके दो-दो राशन कार्ड बने हुए हैं और वो दोनों का लाभ ले रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

24 LAKH NAMES REMOVED PDS SYSTEMMP PDS RATION BENEFICIARIES12 LAKH RATION BENEFICIARIES DIEDMADHYA PRADESH RATION CARD E KYCMADHYA PRADESH PDS RATION CARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.