घी को 100 बार धोकर तैयार की आयुर्वेदिक क्रीम, दाग-धब्बों से छुट्टी, नहीं होने देगी बूढ़ा

दाग-धब्बे और मुंहासे से मिलेगा छुटकारा, त्वचा की बढ़ेगी चमक, पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज के छात्रों ने तैयार की आयुर्वेदिक क्रीम, कहते हैं शतधौत घृत.

भोपाल के छात्रों ने तैयार की आयुर्वेदिक क्रीम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 3:08 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 3:53 PM IST

4 Min Read
भोपाल: आमतौर पर आपने घी का उपयोग इसको गर्म कर खाने और दूसरे खाने की सामग्री तैयार करने में करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि घी को धोया भी जा सकता है. जी हां घी को धोकर इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन यानि ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर भी किया जा सकता है. पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने घी को धोकर और इसमें आयुर्वेदिक औषधियां डालकर आयुर्वेदिक क्रीम तैयार की है.

इस क्रीम को कॉलेज में आने वाले त्वचा के मरीजों को दी जाएगी. आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के मुताबिक आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार इस क्रीम को शतधौत घृत कहा जाता है.

घी को 100 बार धोकर तैयार की आयुर्वेदिक क्रीम (ETV Bharat)

इस तरह तैयार होती है क्रीम

पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र रजत परिहार ने अपने दोस्त रितेश यादव के साथ मिलकर शतधौत घृत तैयार किया है. रजत परिहार "बताते हैं कि सदियों से घी का उपयोग होता आया है. आयुर्वेद में इसके कई गुण बताए गए हैं. इसका उपयोग सिर्फ सेवन करने के लिए ही नहीं, बल्कि कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी उपयोग होता आया है. शुद्ध गाय के देसी घी की मदद से उन्होंने एक क्रीम तैयार की है, इसे आयुर्वेदिक भाषा में शतधौत घृत कहा जाता है.

घी में पानी डालकर 100 बार का करना है रोटेशन (ETV Bharat)

इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि इसको तैयार करने में घी को सौ बार धोना पड़ता है. उन्होंने साढ़े तीन सौ ग्राम घी से यह दवा तैयार की है. इस दौरान घी को धोने में करीबन 15 लीटर पानी और बर्फ का उपयोग किया गया."

100 चक्र का एक राउंड, ऐसे 100 राउंड से हुई तैयार

आयुर्वेदिक छात्र रितेश यादव बताते हैं कि "इस क्रीम को बनाने में परांत यानि बड़े फैले हुए बर्तन में घी को डालकर इसको तांबे के लोटे से घुमाया जाता है. ऐसे 100 रोटेशन पूरे होने से एक रोटेशन माना जाता है. इस तरह के 100 रोटेशन पूरे हो जाने के बाद यह एक चिकनी, रेशमी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनकर तैयार हो जाती है. इसके बाद इसमें कुछ और औषधीय जड़ी-बूटियां डाली गई है, जैसे इसमें यष्टिमधु, मजिस्ठा और गुलाब का अर्क डाला जाता है.

छात्रों ने तैयार की आयुर्वेदिक क्रीम (ETV Bharat Info)

इससे इसके औषधीय गुण और बढ़ जाते हैं. आयुर्वेदिक छात्र रितेश यादव के मुताबिक उनके द्वारा तैयार किया गया शतधौत घृत को कॉलेज के प्रोफेसर्स की निगरानी में तैयार किया गया है. इसका उपयोग अब कॉलेज के स्किल मरीजों पर किया जाएगा, ताकि उन्हें जल्द आराम मिल सके."

त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. शशांक झा कहते हैं कि "हमारी रसोई में उपयोग होने वाले मसाले, घी सभी आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इनका उपयोग आयुर्वेदिक में होता आया है. अब घी को ही लें, इससे शतधौत धृत बनाया जाता है. शतधौत घृत का मतलब ही होता है कि 100 बार धोया हुआ. आयुर्वेद में यह पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधीय है. इसमें यदि कुछ और औषधी मिला दी जाए, तो यह और भी लाभकारी हो जाता है.

बड़े बर्तन में घी को पानी से धोकर तैयार करते क्रीम (ETV Bharat)

यष्टिमधु जिसे मुलैठी भी कहा जाता है, यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यह रोमछिद्रो को बढ़ने से रोकता है. इससे चेहरे पर झुर्रियां और रेखाएं नहीं आती. इसी तरह मंजिष्ठा त्वचा के दाग-धब्बे, मुंहासे आदि को कम करने और त्वचा की चमक बढ़ाने का काम करती है. इस तरह शतधौत घृत का उपयोग करने से त्वचा को हमेशा पर्याप्त पोषण मिलता है. यह जवां बनी रहती है.

Last Updated : October 13, 2025 at 3:53 PM IST

