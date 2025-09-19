ETV Bharat / state

भोपाल से दौड़े-दौड़े आए अफसर नाले में कूदे, शिवपुरी में 2 करोड़ का गजब नाला

शिवपुरी के नरवर में बने नाले के मामला विधानसभा में उठा, भोपाल से जांच करने आई इंजीनियरों की टीम.

BHOPAL OFFICERS IN NARWAR DRAIN
भोपाल से दौड़े-दौड़े आए अफसर नाले में उतरे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 1:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी : नरवर में क्षेत्रवासी उस वक्त हैरत में पड़ गए जब भोपाल से आए बड़े-बड़े अधिकारी यहां नाले में उतर गए. पता चला कि नगर परिषद द्वारा बनाए गए नाले के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर करैरा विधायक ने विधानसभा में मामला उठाया था. इसी मामले में मंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बाद भोपाल से एक जांच दल नरवर पहुंचा. बाकायदा भोपाल के अफसरों ने नाले में उतरकर उसकी जांच की.

2.14 करोड़ से बने नाली की क्वालिटी पर सवाल

नरवर नगर परिषद द्वारा नगर में लोढ़ी माता मंदिर से धुवाई दरवाजे तक 1531 मीटर के नाले का निर्माण करवाया गया है. 2 करोड़ 14 लाख रु की लागत से बने इस नाले के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर करैरा विधायक रमेश खटीक ने विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 358 लगाकर नाले के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे. विधायक का कहना था कि नाले में निविदा शर्तों का पालन नहीं किया गया है.

SHIVPURI NARWAR 2 CRORE DRAIN
भोपाल से जांच करने आई इंजीनियरों की टीम (Etv Bharat)

नाले में उतरकर अफसरों चलाई गैंती

इस मामले पर मेसर्स रियोजा कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए गए इस नाले की गुणवत्ता का परीक्षण करवाने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निर्देश दिए. इसके बाद भोपाल से कमलेश भटनागर के मार्गदर्शन में आई टीम ने नाले में उतरकर निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण किया. विधायक रमेश खटीक के अनुसार, '' टीम किसी भी प्रकार की मशीनरी अपने साथ लेकर नहीं आई थी. टीम के सदस्यों ने जब नाले में गैंती मारी तो उसी में पूरे नाले का तल खुद गया. जब इस पर उन्होंने टीम से सवाल किया तो उनका कहना था कि अगली बार नाले की जांच एनडीटी जांच करवा देंगे.''

क्या होती है एनडीटी जांच?

एनडीटी का फुल फार्म नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है. यह परीक्षण की एक ऐसी विधि है, जिसमें सामग्री या घटक अथवा निर्माण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही उसकी गुणवत्ता, अखंडता और दोषों का पता लगाया जाता है. यह जंग, दरारों, क्षरण और अन्य कमियों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित होती है. इसके अलावा मरम्मत या रखरखाव की आवश्यकता का पता चलता है.

ग्वालियर से भी आया था जांच दल

इससे पूर्व इस नाले की जांच के संबंध में ग्वालियर से भी इंजीनियरों का एक दल आकर जांच कर चुका है. जांच दल ने नाले की गुणवत्ता को बेहतर बताया था. हालांकि, इस जांच से विधायक संतुष्ट नहीं थे. उनका कहना था कि वह जांच दल तो पत्र के आधार पर किसी कॉलेज से बुलवाया गया था. विधायक रमेश खटीक के अनुसार, '' निविदा शर्ताें के अनुसार नाला निर्माण में जितना सरिया उपयाेग किया जाना था, उतना सरिया उपयोग नहीं किया गया है. इसके अलावा मोरम, व क्रंकीट की चार इंच व आठ इंच की जो लेयर बिछाई जानी थी, वह भी दोयम दर्जे की बिछाई गई है.''

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVPURI NEWS HINDISHIVPURI NARWAR 2 CRORE DRAIN2 CRORE KA NALAMADHYA PRADESH NEWSBHOPAL OFFICERS IN NARWAR DRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बड़ा चमत्कारी है राजगढ़ का जालपा माता मंदिर, बिना मुहूर्त निर्विघ्न संपन्न होती है शादी

सिंगरौली विस्थापन में 12 हजार छात्रों के भविष्य पर सस्पेंस, अगले सत्र से नहीं होंगे एडमिशन

'नगर निगम हमने बनवाया, तोड़ना न पड़ जाए': पोस्टर्स हटाने पर भाजपा MLA के बेटे का हंगामा

सीधी में खड़े ट्रक से भिड़ी बोलेरो, 3 की मौत, मोहन यादव ने रद्द किया सीधी का कार्यक्रम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.