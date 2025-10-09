ETV Bharat / state

ओबीसी आरक्षण मामले में बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, सरकार ने रखी दलीलें

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का पेच नहीं सुलझ पा रहा. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखे तथ्य तो कांग्रेस फिर आक्रामक.

Madhya pradesh OBC reservation
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई. सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले के तकनीकी पक्ष को समझने का हवाला देते हुए कोर्ट से और वक्त देने की मांग की. इसके बाद मामले की सुनवाई को नंबवर माह के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है. इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया "प्रदेश की मोहन सरकार फैसले को सुलझाना ही नहीं चाहती."

सरकार की तरफ से फिर मांगा गया समय

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर कोर्ट से समय दिए जाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा "इसमें कई तकनीकी पहलू हैं, जिनको समझने के लिए थोड़ा और वक्त की जरूरत है." 8 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई को 9 अक्टूबर को किए जाने का आग्रह किया था.

जीतू पटवारी ने फिर साधा सरकार पर निशाना (ETV BHARAT)

कांग्रेस का आरोप- सरकार नहीं चाहती कोई फैसला आए

वहीं, बार-बार सुनवाई को टाले जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "एक दिन पहले मैं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट गया था. हमारी तरफ से नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं. बार-बार सुनवाई टाले जाने से ओबीसी समाज को यह मैसेज जा रहा है कि प्रदेश की सरकार ओबीसी का आरक्षण चाहते ही नहीं है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप इस पूरे मामले को सुलझाना चाहते ही नहीं हो. निर्णय तक ले जाने देना नहीं चाहते."

सरकार ने वकीलों को दिए 100 करोड़ रुपये

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया "27 फीसदी आरक्षण के मामले में सरकार की नीति है कि कैसे भी सुनवाई आगे बढ़े. इस पर तर्क ही न हो और निर्णय तक मामला नहीं जाए. इसलिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए हैं. सरकार ने ओबीसी मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, वह सिर्फ एक नाटक था. कांग्रेस को भी सरकार अपने पाप में शामिल करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस उस पाप में शामिल नहीं हुई."

केस को वापस हाई कोर्ट भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट

बुधवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से हाई कोर्ट में लौटाने के संकेत दिए हैं. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था "राज्य विशिष्ट आरक्षण का यह मामला है और हाई कोर्ट राज्य की परिस्थितियों, जरूरतों और मुद्दों को बेहतर तरीके से समझता है."

उधर, सुनवाई के दौरान ओबीसी महासभा की तरफ से कोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा रोके गए 13 फीसदी सरकारी पदों को खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि हम कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MP 27 PERCENT OBC RESERVATIONMP OBC RESERVATION SUPREME COURTJEETU PATWARI ATTACK BJP GOVTMP HIGH COURT OBC RESERVATIONMADHYA PRADESH OBC RESERVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कफ सिरप से मौत मामला: बच्चों की हालत देखने नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव

'यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के डिस्पोजल के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशे सरकार'

नारी शक्ति के हुनर को इंदौर में मिला बड़ा मंच, बड़े सस्ते मिल रहे होममेड लग्जरी प्रोडक्ट

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सुबह 5 बजे खटखटाया दरवाजा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के उड़े होश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.