सरदारपुर की टीम ने रोमांचक मुकाबले में मिनी ब्राजील को 1-0 से हराया, खेल मंत्री ने की तारीफ - BHOPAL FOOTBALL TOURNAMENT

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल में फुटबाल टूर्नामेंट का किया जा रहा आयोजन. खेल मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला.

सरदारपुर की टीम ने रोमांचक मुकाबले में मिनी ब्राजील को 1-0 से हराया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 12:46 PM IST

भोपाल: राजधानी में राष्ट्रीय खेल दिवस महोत्सव के अवसर फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. टूर्नामेंट के दूसरे दिन धार की सरदारपुर की टीम ने शहडोल जिले की टीम को 1-0 से हरा दिया. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में शहडोल जिले की इसी फुटबाल टीम की तुलना ब्राजील टीम से की थी. हालांकि इस मैच में मिनी ब्राजील टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन वो मिनी ब्राजील को मैच नहीं जिता पाए.

खेलमंत्री ने दोनों टीमों की तारीफ की

खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई के लिए मध्य प्रदेश के खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे. राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू हुए प्रदेशव्यापी खेल महोत्सव के दूसरे दिन यानि शनिवार को टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल जिले के विचारपुर ग्राम और धार जिले के सरदारपुर ग्राम की महिला फुटबॉल टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ.

सरदारपुर की टीम ने रोमांचक मुकाबले में मिनी ब्राजील को 1-0 से हराया (ETV Bharat)

मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों टीमों की तारीफ करते हुए कहा कि "विचारपुर और सरदारपुर दोनों ही ग्रामों में फुटबॉल का माहौल बेहद सकारात्मक है और यहां हर घर में खेलों के प्रति विशेष लगाव देखने को मिलता है." प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में विचारपुर ग्राम को मिनी ब्राजील के रूप में उल्लेखित कर पूरे देश को प्रेरित किया था.

खेल मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला (ETV Bharat)

रोमांचक मैच में 1-0 से जीती सरदारपुर की टीम

बता दें कि मुकाबले की शुरुआत से ही सरदारपुर की टीम ने दबदबा बनाए रखा. पहले हाफ में ही सरदारपुर की कप्तान और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ज्योति चौहान ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद विचारपुर की टीम ने पूरे दमखम से खेला, लेकिन बराबरी का गोल करने में सफल नहीं हो सकी. निर्धारित समय की समाप्ति पर स्कोर 1-0 रहा और सरदारपुर ने यह यादगार मुकाबला अपने नाम किया.

गोलकीपर और कप्तान को 21-21 हजार का इनाम (ETV Bharat)

गोलकीपर और कप्तान को 21-21 हजार का इनाम

मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विचारपुर की गोलकीपर उमा केवट और सरदारपुर की कप्तान ज्योति चौहान को 21-21 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया. मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि "यह मुकाबला प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिये मील का पत्थर साबित होगा. इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर मदनलाल शर्मा, हाइपरफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉ. संजना किरन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक राकेश गुप्ता समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

दोनों टीम में ये खिलाड़ी शामिल

सरदारपुर टीम - ज्योति चौहान (कप्तान), सुनीता भाबर (गोलकीपर), चंचल, बुलबुल, गायत्री, दीपिका, रक्षा, स्नेहा, दामिनी, दिव्यांशी, मानवी, मनीषा, सोनू, अर्चिता, वंशिका, प्रतिभा.
विचारपुर टीम - यशोदा सिंह (कप्तान), उमा केवट (गोलकीपर), एकता रजक, सपना गुप्ता, सानिया सिंह, सानिया कुंदे, रजनी सिंह, सोनू बैगा, राधनी सिंह, शबनम केवट, रेनू केवट, भारती बैगा, शीतल बैगा, पुनीता सिंह, स्नेहा सिंह, लक्ष्मी, सोहनी कोल.

