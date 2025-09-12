ETV Bharat / state

पति और सास नहीं चाहते बच्चा, मध्य प्रदेश में अनप्लांड प्रेगनेंसी के कारण होते हैं 48 प्रतिशत अबॉर्शन

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानि एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में होने वाले गर्भपात को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है. इसमें बताया गया है कि प्रदेश में अबॉर्शन का सबसे बड़ा कारण अनप्लांड प्रेगनेंसी है. एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 48 प्रतिशत अबॉर्शन अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण हो रहे हैं.

इसके अलावा नसबंदी या परिवार कल्याण के कृतिम साधन के फेल होने पर भी अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन मेडिकल कारणों से कानूनन गर्भपात करवाने की सुविधा की आड़ लेकर मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से गर्भपात करवाए जा रहे हैं. यही कारण है कि मध्य प्रदेश में गर्भपात के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

भोपाल: भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार किसी महिला का गर्भपात तभी कराया जा सकता है, जब गर्भवती महिला की जान जोखिम में हो. इसके साथ ही गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होने और गर्भ में पल रहे बच्चे के विकलांग या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर ही कराया जा सकता है.

इस मामले में भोपाल की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ और काटजू अस्पताल की नोडल अधिकारी डॉक्टर रचना दुबे ने बताया कि "यदि लोगों में फैमिली प्लानिंग की जानकारी नहीं होगी, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस बढ़ेंगे. यदि लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी सही से होगी तो गर्भपात के मामलों में कमी आएगी."

पति और सास की वजह से 5.3 प्रतिशत गर्भपात

एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गर्भपात के 5.3 प्रतिशत मामले ऐसे भी होते हैं, जिसमें सास, पति या ससुराल वालों की मनाही के बाद अबॉर्शन करना पड़ता है. यानि महिलाएं ससुराल पक्ष के दबाव में आकर गर्भपात कराती हैं.

सास और पति के दबाव में आकर गर्भपात कराने वाली महिलाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है. अबॉर्शन के मामले में ससुराल वालों का ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव अधिक होता है. आंकड़े बताते हैं कि ससुराल पक्ष के दबाव के बाद शहरों में 1.1 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.9 प्रतिशत महिलाएं गर्भपात कराने को मजबूर होती हैं.

गर्भ निरोधक फेल होना गर्भपात का दूसरा बड़ा कारण

बता दें कि मध्य प्रदेश में अनवांटेड प्रेगनेंसी के बाद गर्भपात का दूसरा बड़ा कारण गर्भ निरोधक दवाओं या सामग्री का फेल होना है. प्रदेश में गर्भपात के 10.7 प्रतिशत मामले गर्भ निरोधक फेल होने के कारण सामने आते हैं. इसी प्रकार गर्भावस्था में जटिलताओं के कारण 7.8 प्रतिशत और गर्भवती महिला का स्वास्थ्य कमजोर होने पर 8.4 प्रतिशत गर्भपात होते हैं. वहीं भ्रूण में जन्मजात असमानता की वजह से करीब 7 प्रतिशत गर्भपात होते हैं.