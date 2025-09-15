मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यों की जानकारी एक क्लिक पर, एप में होगा सारी सड़कों का डेटा
मध्य प्रदेश में पहली बार इंजीनियर्स सम्मानित. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 6:16 PM IST
भोपाल : "अभियंता का अर्थ है, आरंभकर्ता यानि जो शुरुआत या शुभारंभ करता है. रिसर्च भले ही वैज्ञानिक करता है, लेकिन जनता की सुविधा और सुगमता के लिए हम सबके बीच की कड़ी अभियंता के रूप में होती है." यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 सितंबर को डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय अभियंता दिवस के अवसर पर कही. भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशन कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ.
मध्यप्रदेश में खुलेगा इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेशनल इंजीनियर्स डे पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की. लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने बताया "प्रदेश का पहला ऐसा इंस्टिट्यूट होगा, जो इंजीनियरों को रिसर्च के साथ ट्रेनिंग भी देगा. इसके साथ ही क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े कार्यों की मॉनीटरिंग भी करेगा. खास बात यह है कि इस इंस्टिट्यूट में न केवल लोक निर्माण विभाग, बल्कि मध्यप्रदेश सरकार के अन्य विभागों में पदस्थ इंजीनियरों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा."
इंजीनियर्स को कागजी कार्रवाई से मिलेगी मुक्ति
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सोमवार को पीडब्लयूडी विभाग के लोक निर्माण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया. इससे निर्माण कार्यों की प्लानिंग, बजट और क्वालिटी कंट्रोल की मॉनीटरिंग डिजिटल तरीके से हो सकेगी. इसके साथ ही यह प्रणाली निर्माण योजनाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी. इससे इंजीनियरों के व्यर्थ होने वाले समय की बचत होगी और कागजी कार्रवाई से भी मुक्ति मिलेगी.
एक क्लिक में मिलेगी सभी प्रोजेक्ट की जानकारी
सीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग के रोड ट्रेकिंग मोबाइल एप को भी लांच किया है. यह एक ऐसा डिजिटन साधन है, जिसमें एक क्लिक में सड़क भवन, लोक कल्याण सरोवर और प्लांटेशन की जानकारी मिल जाएगी. इसके साथ ही इंजीनियर इस एप के माध्यम से निर्माण कार्यों की सटीक जीआईएस मैपिंग और अन्य जानकारियों को संकलन कर सकेंगे. बता दें कि अभी विभाग के पास जो डाटा है, वह धरातल पर मैच नहीं करता है. लेकिन इस एप के माध्यम से पीडब्ल्यूडी और विभाग के इंजीनियर के पास एक-एक सड़क का डाटा उपलब्ध रहेगा.
हर महीने विभाग के नवाचारों की मिलेगी सूचना
लोक निर्माण विभाग के मंथली न्यूज लेटर का सोमवार को शुभारंभ किया गया है. अब हर महीने यह न्यूज लेटर प्रकाशित होगा. जिसमें विभाग के द्वारा की गई गतिविधियों और बेहतर काम और इंजीनियरों के नवाचारों को प्रकाशित किया जाएगा. इसके साथ ही विभाग द्वारा कौन से बड़े निर्माण कार्य पूरे किए गए, इन पर समर्पित होगा. यह नियमित तौर पर हर महीने प्रकाशित होगा.
इन अभियंताओं को मिले पुरस्कार
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार - उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए
- सुनील कौरव, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री बुधनी
- प्रीति यादव और प्रमेश कोरी, सहायक यंत्री जबलपुर- संयुक्त रूप से
- संजीव कालरा, सहायंक यंत्री भवन
- भुवना जोशी, अनुविभागीय अधिकारी, सेतु उपसंभाग शिवपुरी
- राजीव श्रीवास्तव, महाप्रबंधक ग्वालियर, एमपीआरडीसी
- दीपक शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, उज्जैन एमपी
- विक्रम सोनी, उप महाप्रबंधक, भवन विकास निगम
विश्कर्मा पुरस्कार - समयसीमा में उच्च गुणवत्ता का निर्माण करने वाली निर्माण एजेंसी
- 1. मेसर्स एनसीसी लिमिटेड, हैदराबाद - दमोह नाका से मदन महल, जबलपुर एलिवेटेड कॉरिडोर
- 2. मेसर्स निविक कंस्ट्रक्शन - जेपी अस्पताल भोपाल
- 3. मेसर्स रानीघाटी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम - मोहना-हचतोली-रानीघाट मार्ग
- 4. मेसर्स हरगोविंद गुप्ता, छतरपुर - सांदीपनि विद्यालय, छतरपुर एवं नौगांव
पर्यावरण हितैषी पुरस्कार - पर्यावरण हितैषी निर्माण के लिए
1. दीपक पांडेय - प्रबंधक पर्यावरण, एमपीआरडीसी भोपाल