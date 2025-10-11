कर्मचारियों के अटेंडेंस की नई व्यवस्था लागू, अब घर बैठे नहीं दर्शा पाएंगे दफ्तर में हाजिरी
भोपाल नगर निगम ने अधिकारियों-कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम कसने और दफ्तरों में उपस्थिति तय करने ठोस व्यवस्था बनाई.
भोपाल : भोपाल नगर निगम में कर्मचारियों की हाजिरी की नई व्यवस्था शुरू की गई है. अब फेस रिकग्निशन मशीन के सामने खड़े होकर अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं. अब अटेंडेंस मोबाइल से ही लग जाएगी. इसके लिए निगम की कम्प्यूटर सेल ने कर्मचारियों के मोबाइल में एप इंस्टाल कर दिया है. अभी तक इस व्यवस्था से 12 हजार से अधिक कर्मचारी जोड़े गए हैं. बाकी भी एक सप्ताह में रजिस्टर्ड हो जाएंगे.
ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर तैयार होगा वेतन
नगर निगम के सभी अधिकारियों सहित नियमित, विनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेंट्रलाइज अटेंडेंस लागू हो गई है. सभी की उपस्थिति की निगरानी और प्रबंध एनआईसी के तैयार एमपी अटेंडेंस पोर्टल पर होगी. पहले थंब इम्प्रेशन से कर्मचारियों की हाजिरी लग जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. नगर निगम प्रशासन ने सभी का रजिस्ट्रेशन एमपी अटेंडेंस पोर्टल पर कर दिया है. नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि एंड्रोइड या स्मार्ट फोन पर एप की मदद से आसानी से कर्मचारी हाजिरी लगा सकते हैं. इसी के आधार पर अब उनका वेतन जारी होगा.
30 मीटर के दायरे में लगानी होगी ऑनलाइन अटेंडेंस
नगर निगम के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने बताया "अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी वार्ड में पदस्थ है तो उसकी हाजिरी वार्ड कार्यालय के 30 मीटर के दायरे में ही लगेगी." पहले इसकी रेंज 50 मीटर रखी जा रही थी, लेकिन निगम प्रशासन को सुझाव दिया गया कि 50 मीटर की रेंज में कई कर्मचारियों के निवास हैं. ऐसे में वह घर से ही हाजिरी लगा सकते हैं. इसलिए रेंज कम कर दी गई है. नगर निगम में लगभग 15 हजार 700 से अधिक कर्मचारी हैं. इनमें लगभग 12 हजार से अधिक दैनिक वेतन भोगी है. बाकी नियमित, विनियमित और संविदाकर्मी हैं.
इन विभागों के कर्मचारियों को हो सकती है परेशानी
नगर निगम के वित्त विभाग, यांत्रिक विभाग मुख्यालय, लॉ सेक्शन, लायब्रेरी, जनसंपर्क, जन्म-मृत्यु शाखा, अतिक्रमण शाखा मुख्यालय, वर्कशॉप, स्टोर, वेटनरी, वार्ड कार्यालय, जोन कार्यालय और बिल्डिंग परमिशन मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी तो आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देंगे. लेकिन सीवेज, हेल्थ, जोन में पदस्थ प्रभारी एएचओ, सिविल और वाटर वर्क्स के उपयंत्री, सहायक यंत्री, गार्डन सेक्शन के कर्मचारियों को इसमें खासी परेशानी होगी, क्योंकि इन विभागों के कर्मचारी दूरदराज वार्डों में जाकर काम करते हैं.