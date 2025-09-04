ETV Bharat / state

भोपाल के संग्रहालय में हस्तलिखित गणेश पुराण, देखी है कभी 1300 साल पुरानी गणपति प्रतिमा - BHOPAL MUSEUM GANESH PURAN

कम्प्यूटर टाइपिंग को भी मात करती है हस्तलिखित गणेश पुराण, भोपाल संग्रहालय में आज भी मौजूद है 200 साल पहले हाथ से लिखी गणेश पुराण.

भोपाल के संग्रहालय में हस्तलिखित गणेश पुराण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 8:26 PM IST

भोपाल: देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है. शहरों में अलग-अलग स्थानों पर कई खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भगवान गणेश की एक 1300 साल पुरानी भी प्रतिमा मौजूद है. यही नहीं हस्तलिखित गणेश पुराण भी यहां देख सकते हैं, जो करीबन 200 साल पुराना है. राजधानी भोपाल के राज्य संग्रहालय में भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियों का संग्रह मौजूद है, जो बताता है कि एमपी में भगवान गणेश की उपासना का प्राचीन काल से केन्द्र रहा है.

करीबन 1300 साल पुरानी प्रतिमा

भगवान गणेश दर्शन की उपासना कई सदियों से चली आ रही है. एमपी प्राचीन काल से भगवान गणेश की उपासना का केन्द्र रहा है. मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से प्राचीन काल की कई प्रतिमाएं इसके उदाहरण पेश करती है. राजधानी भोपाल के राज्य पुरातत्व संग्रहालय में ऐसी ही एक गणेश प्रतिमा मौजूद है, जो करीबन 1300 साल पुरानी है. 7वीं शताब्दी की यह गणेश प्रतिमा भोपाल से 350 किलोमीटर दूर स्थित मंदसौर के इंदरगढ़ से मिली थी.

भोपाल संग्रहालय (ETV Bharat)
भोपाल संग्रहालय में रखी गणेश पुराण (ETV Bharat)

राज्य पुरातत्व संग्रहालय में बतौर विशेषज्ञ पुरातत्वविद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे बालकृष्ण लोखंडे बताते हैं कि "मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सरफेस कलेक्शन या कहें तो ध्वस्त हुए मंदिरों की सफाई के दौरान यह प्रतिमाएं मिलती रही है. जिन्हें राज्य संग्रहालय में स्थापित किया गया है."

200 साल पुरानी गणेश पुराण (ETV Bharat)

दो में से एक प्रतिमा उज्जैन में स्थापित

पुरातत्वविद बालकृष्ण लोखंडे कहते हैं कि "इंदरगढ़ में इस तरह की 2 प्रतिमाएं मिली थी, इसमें से एक प्रतिमा को भोपाल संग्रहालय से त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन भेजा गया है. इस गणेश प्रतिमा में उमा महेश्वर के साथ गणेश जी हैं. राज्य संग्रहालय में इस प्रतिमा के अलावा 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के दौर की कई सुंदर प्रतिमाएं मौजूद हैं. ये प्रतिमाएं भोपाल से पास स्थित आशापुरी, मंदसौर, दमोह, जबलपुर, इंदौर, मुरैना के नूराबाद और धुबैला से कई प्राचीन गणेश प्रतिमाएं मिली हैं, जो आज भी गणेश उपासना का इतिहास बयां करती हैं."

भोपाल संग्रहालय में भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां (ETV Bharat)
भगवान गणपति की पुरानी मूर्तियों का कलेक्शन (ETV Bharat)

हस्तलिखित गणेश पुराण, लिखावट में कम्प्यूटर भी फेल

सदियों पुरानी गणेश प्रतिमाएं तो आपने देखी होगी, लेकिन हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई गणेश पुराण शायद आपने न देखा हो. राज्य पुरातत्व संग्रहालय में हाथ से लिखा हुआ गणेश पुराण भी मौजूद है. इसकी लिखावट इतनी खूबसूरत और बेहतर है कि कम्प्यूटर की लिखावट भी फीकी पड़ जाए. पूरा गणेश पुराण यहां मौजूद है. यह करीबन 200 साल पुरानी है. इसके अलावा भोजपत्र पर लिखी हुई गणेशार्थव शीर्षाणि भी मौजूद है, जिसे श्रीधर लिखा है. यह भी 19वीं शताब्दी की है.

भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में मौजूद हैं गुप्तकाल की गणेश प्रतिमा

पुरातत्वविद कहते हैं कि प्रदेश में कलाकृतियों के संदर्भ में गणेश प्रतिमाएं गुप्त काल से मिलती हैं. एमपी के विदिशा स्थित उदयगिरी में गुप्तकाल में निर्मित गुफाओं में गणेशजी की प्रतिमाएं द्विभुजी गणेश के रूप में आज भी मौजूद हैं. इन्हें गुफाओं में पत्थर को काटकर बनाया गया है. विदिशा के आसपास ताम्रस्यम युगीन सभ्यता से लेकर लगातार सभ्यताएं पली और बढ़ी हैं.

Bhopal Museum
भोपाल संग्रहालय में रखी गणेश पुराण (ETV Bharat)
200 साल पुरानी गणेश पुराण (ETV Bharat)
Bhopal Handwritten Ganesh Puran
Bhopal 1300 Years old Ganesha idol
MP Gupta period Ganesha idol
