भोपाल: राजधानी में अब बेनामी संपत्ति और घर-जमीन की जानकारी छिपाना आसान नहीं होगा. दरअसल नगर निगम भोपाल अब ऐसी संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, जो अब तक निगम के रिकार्ड में नहीं हैं. मतलब ये संपत्तियां तो हैं, इनको खरीदने वाले भी हैं, लेकिन खरीददार सामने नहीं आना चाहते हैं. इसके लिए नगर निगम अब शहर की सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग कराने जा रहा है. इससे कौन सा प्लॉट और घर किसका है, इसकी पूरी जानकारी नगर निगम के पास उपलब्ध रहेगी.

घर पर चल रही दुकान तो देना होगा कॉमर्शियल टैक्स

नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने बताया "शहर में कई संपत्तियां ऐसी हैं, जिनकी जानकारी निगम के पास नहीं है. ऐसे में निगम को राजस्व भी नहीं मिल रहा है. वहीं कई ऐसी प्रापर्टीज भी हैं, जो आवासीय क्षेत्र में हैं, लेकिन समय के साथ ये क्षेत्र अब व्यवसायिक हो चुके हैं. यहां लोगों के घरों में दुकान और शोरूम का संचालन हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग अभी भी रहवासी टैक्स ही दे रहे हैं. जियो टैगिंग के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. जितना मकान बना होगा, उसका पूरा टैक्स लिया जाएगा. इसके साथ ही जहां घरों में दुकानों का संचालन हो रहा है, उनसे कॉमर्शियल टैक्स वसूला जाएगा."

नगर निगम को मिलेगा दोगुना राजस्व

बता दें कि शहर में बेनामी संपत्तियों को खोजने के लिए सेटेलाइट के जरिए जियो टैगिंग की जा रही है. नगर निगम के रिकार्ड में शहर में कुल 4.50 लाख संपत्ति कर खाते हैं, जिनमें से लगभग दो लाख रहवासी और व्यावसायिक संपत्तियों की जियो टैगिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है. नगर निगम की वेबसाइट पर शहर के 85 वार्ड और 21 जोन में आने वाली इन संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है. इससे राजस्व में दोगुना वृद्धि की उम्मीद है. निगम का दावा है कि वर्ष के अंत तक सभी 4.50 लाख संपत्ति कर खातों की जियो टैगिंग पूरी हो जाएगी.

जियो टैगिंग से समाप्त होगा संपत्ति कर का विवाद

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जियो टैगिंग में सैटेलाइट की मदद से शहर के आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों की सटीक लोकेशन चिह्नित की जाती है. इसके बाद संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों का परीक्षण वार्ड प्रभारियों द्वारा किया जाता है. इस प्रक्रिया में कई ऐसी संपत्तियां भी सामने आती हैं, जिनके संपत्ति कर के खाते अब तक नहीं खुले होते हैं.

टैक्स बकाया को लेकर होने वाले विवाद खत्म करने के साथ-साथ, नई संपत्तियों की पहचान के लिए भी जियो टैगिंग की जा रही है. वर्तमान में शहर की आबादी की तुलना में संपत्ति कर के खातों की संख्या काफी कम है, जिसके चलते राजस्व क्षमता प्रभावित हो रही है.

उपभोक्ता इस तरह चेक कर सकते हैं संपत्ति कर

नगर निगम भोपाल की वेबसाइट पर सिटीजन सर्विस पोर्टल पर जाकर वार्ड क्रमांक जोन क्रमांक डालकर अंतर्गत आने वाली समस्त संपत्तियां चेक की जा सकती है. प्रॉपर्टी मालिक एवं प्रॉपर्टी टैक्स आइडी के हिसाब से इन संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज किया गया है. यदि संपत्ति मालिक और टैक्स आइडी नहीं पता है तो प्रॉपर्टी मालिक का संभावित मोबाइल नंबर डालकर भी पूरा ब्यौरा चेक कर सकते हैं. अभी संपत्ति खरीदी बिक्री के दौरान प्रॉपर्टी मलिक का टाइटल कई बार स्पष्ट नहीं रहता था, लेकिन अब नगर निगम की वेबसाइट पर इसे अधिकृत आईडी के साथ स्पष्ट किया जा रहा है.