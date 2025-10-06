ETV Bharat / state

IAS संस्कृति जैन ने छुट्टी वाले दिन संभाला प्रभार, भोपाल नगर निगम की बनी तीसरी महिला कमिश्नर

भोपाल में आईएएस संस्कृति जैन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, निगम आयुक्त बनते ही अधिकारियों की ली बैठक, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों को मिलेगी गति.

BHOPAL NIGAM SANSKRITI JAIN
IAS संस्कृति जैन ने छुट्टी वाले दिन संभाला प्रभार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: बीते दिनों सिवनी कलेक्टर का तबादला होने पर लोगों ने पालकी पर बैठाकर उन्हें भव्य विदाई दी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर संस्कृति जैन चर्चा में आईं. वे 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने रविवार को भोपाल नगर निगम के आयुक्त का चार्ज संभाल लिया है. खास बात यह रही कि संस्कृत जैन ने छुट्टी वाले दिन निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है. हालांकि, पहले वह सोमवार को चार्ज लेने वाली थीं, लेकिन नगरीय प्रशासन में प्रदेश के सभी निगमों के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के सीईओ की बैठक होनी थी. इसलिए वह एक दिन पहले ही भोपाल आ गईं.

नगर निगम भोपाल की 46वीं आयुक्त

साल 1970 में गठित नगर निगम भोपाल की आईएएस संस्कृति जैन 46वीं कमिश्नर हैं. वहीं संस्कृति जैन से पहले निगम में 2 और महिला अधिकारी नगर निगम की कमान संभाल चुकी हैं. यानि संस्कृति जैन नगर निगम की तीसरी महिला कमिश्नर हैं. रविवार दोपहर ढाई बजे उन्होंने साल 2017 बैच की आईएएस अफसर अंजू अरुण कुमार से चार्ज लिया. वर्तमान में अंजू अरुण कुमार स्मार्ट सिटी की सीईओ और नगर निगम की अपर आयुक्त हैं.

चार्ज संभालते ही अधिकारियों संग की बैठक

संस्कृति जैन ने रविवार को करीब ढाई बजे चार्ज लेने के बाद डायरेक्टरेट पहुंची. वहां देर शाम बैठक से लौटकर उन्होंने निगम के अपर आयुक्तों के साथ भी बैठक की. संस्कृति जैन के पदभार ग्रहण करने के बाद भोपाल नगर निगम में आईएएस की संख्या 3 हो गई है. इसके साथ ही सोमवार को संस्कृति जैन नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ की बैठक में शामिल होंगी.

नवागत निगमायुक्त के सामने ये भी चुनौतियां

नवागत कमिश्नर संस्कृति जैन के सामने कई चुनौतियां हैं. आदमपुर छावनी स्थित लैंडफिल साइट का मामला एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. लगातार कंपनियों के भाग जाने के बाद से वेस्ट प्रोसेसिंग का काम निगम खुद अपने संसाधनों से कर रहा है. ऐसे में लगातार लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं.

स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां भी महत्वपूर्ण

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों में निगम लगातार पिछड़ रहा है. नगरवासियों का ऐसा दावा है कि शहर की सफाई व्यवस्था अनट्रेंड कर्मचारी संभाल रहे हैं. वहीं, निगम के 2 अधिकारियों का ट्रांसफर 3 महीने पहले हो चुका है, लेकिन वर्तमान में वह अपने पदों पर काबिज हैं और कोर्ट से स्टे का हवाला देकर निगम से जाने को तैयार नहीं है. हालांकि, स्टे नहीं मिला है.

नगर निगम के हाउसिंग प्रोजेक्ट भी पिछड़े

नगर निगम के आवासीय परियोजनाएं काफी पिछड़ गई हैं. 7 से 8 साल पहले पैसा जमा करने के बाद भी लोगों को उनका घर नहीं मिल पा रहा है. निगम ने सभी आवंटियों से 4 साल पहले पूरी राशि जमा करवा ली थी. इसके बावजूद अब तक उन्हें पजेशन नहीं दिया गया है. ऐसे में सैंकड़ों परिवार हर महीने निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

IAS SANSKRITI JAINBHOPAL MUNICIPAL CORPORATIONSWACHHTA SURVEY 2025BHOPAL NEWSBHOPAL NIGAM SANSKRITI JAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.