भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते 14 अगस्त को प्रदेश के करीब 83 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत लगभग 17,500 करोड़ रुपये भेजे थे. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है. तो आइये इस योजना के पात्र और अपात्र आवेदनकर्ता के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है?

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी. इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6000 रुपये मिल रहे हैं. उन किसानों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है. इसका पैसा भी पीएम किसान योजना की तरह 2,000 रुपए की तीन किस्तों में दिया जाता है.

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलता है. साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है. जहां वह खेती का कार्य कर सके.

किसको नहीं मिलेगा पैसा?

वहीं, इस योजना का लाभ आयकरदाता (टैक्स देने वाले) किसानों को नहीं मिलेगा. इसके अलावा निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे वर्तमान या पूर्व सांसद, मेयर, विधायक या पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं. साथ ही केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं है.

सीएम किसान कल्याण योजना का आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए आपको एमपी का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद सरल और आसान है. पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल या फिर एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसके बाद सामने खुले पेज पर रूरल या अर्बन दो ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद फॉर्म में मांगी गई आवश्यक डिटेल जैसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.

छोटे किसानों को मिल रही आर्थिक मजबूती

मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल ने कहा, "प्रदेश में किसानों की आमदानी को दोगुना करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. मध्य प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 83 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. 2020 से शुरू हुई इस योजना के तहत मार्च 2025 तक प्रदेश के 83 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 17 हजार 500 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है. बीते 14 अगस्त को भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1671 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की है."