'चिड़िया नहीं हम सोने का बाज बनने जा रहे' मोहन यादव ने MSME यूनिट को दिया 200 करोड़ का अनुदान

भोपाल में आयोजित एमएसएमई सम्मेलन में मोहन यादव ने दिया अनुदान ( Madhya Pradesh Jansampark )

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा "जिस तरह किसान पूरे देश के लिए अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने का काम करता है. सिपाही सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है, उसी तरह उद्योगपति बुद्धि, युक्ति और पैसा लगाकर अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं. ईश्वर ने हर किसी को अपनी अलग क्षमता और योग्यता दी है. इस क्षमता और योग्यता से ही देश मजबूत बनता है."

इसके अलावा गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार के लिए जगह न होने की समस्या बताई. जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक का बैकलॉक खत्म हुआ है और 2017 का भी करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा "गोविंदपुरा के पास एक नया एरिया ला रहे हैं, बहुत जल्द इसके बारे में बताया जाएगा."

कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चर्चा की. इस दौरान गोविंदपुरा में इंडस्ट्री चलाने वाले उद्योगपति केएस नंदा ने बताया कि गोविंदपुरा में रेलवे के इक्विपमेंट बनाते हैं. एमएसएमई में 2017 में सब्सिडी का जो वादा किया गया था, वह एक-दो साल ही निभाया गया, बाकी राशि अभी तक नहीं मिली."

भोपाल: साल 2017 में मध्य प्रदेश में एमएसएमई को सब्सिडी दिए जाने का वादा तो किया गया था, लेकिन उसे निभाया नहीं गया. सोमवार को भोपाल में हुए एमएसएमई सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने उद्योगपतियों ने पुरानी सरकार द्वारा किए गए इस वादे को पूरा करने की बात उठाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक का बैकलॉग खत्म कर दिया गया है, जल्द ही 2017 का भी कर दिया जाएगा. सम्मेलन में 700 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को 200 करोड़ के अनुदान की राशि जारी की गई. इसके अलावा सिंगल क्लिक के माध्यम से 80 से ज्यादा स्टार्टअप को एक करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई.

"बदलते दौर में अब हम फिर सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि देश सोने का बाज बनने जा रहा है. स्वदेशी की भावना के बलबूते पर स्वावलंबन के मार्ग पर अपने घर का बाजार और घर की जरूरत को पूरा करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे."

'ट्रेन का लेट होना पुरानी बात हो गई'

मोहन यादव ने कहा, "रेल के बारे में कभी कहा जाता था कि ट्रेन कभी समय पर आ ही नहीं सकती, लेकिन अब वह पुराने समय की बात हो गई है. कांग्रेस सरकार के समय दो-चार ट्रेन चल गई तो चल गई, लेकिन आज सिर्फ मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ की रेल की योजनाओं का बजट है. हमारा फोर लेन का ट्रैक बनना असंभव सी बात लग रही थी, लेकिन अब यह रास्ता खुल गया है."

'एमपी के कई उत्पाद बन रहे इंटरनेशनल ब्रांड'

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा, "एक हजार से ज्यादा भूखंडों का आवंटन यह कम बड़ी बात नहीं है. इस साल बीते छह साल से ज्यादा, एक साल में भूखंड दिए गए हैं. 63 स्टार्टअप को आर्थिक सहायता दी जा रही है. 700 इकाईयों को 197 करोड़ की राशि दी गई. 237 इकाइयों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए. इसके अलावा 5084 युवाओं को 347 करोड़ का लोन दिया जा रहा है."

सीएम ने कहा, "आज देश में जिस तरह का समय चल रहा है उसमें देश की 80 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में एमएसएमई से ही जुड़ी है. देश की जीडीपी का 30 फीसदी एमएसएमई से आता है. इसी कारण भारत दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है. मध्य प्रदेश के कई उत्पाद इंटरनेशनल ब्रांड बन रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई की सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए."

'प्रदेश के हर ब्लॉक को कर रहे चिन्हित'

एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा, "पहले दो साल उद्योगपति के लिए सबसे कठिन होते हैं और ऐसे समय में यदि सरकार की मदद मिल जाती है तो उद्योग को चलाने में मदद मिलती है. अगस्त 2025 तक जितने भी प्रकरण थे, उन सभी की सब्सिडी का वितरण किया गया है. अब पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक को चिन्हित किया जाएगा कि कहां-कहां उद्योग की संभावनाएं हैं. हमारे उद्यमी हर जिले और गांव में तैयार हुए हैं, लेकिन संसाधनों की उपलब्धता कराना हमारी जिम्मेदार है. जहां भी उद्योग की संभावना है, वहां व्यवस्थाएं की जाएंगी."