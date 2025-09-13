ETV Bharat / state

MPPSC 2024 रिजल्ट: श्योपुर के देवांशु शिवहरे ने मारी बाजी, सागर के ऋषव अवस्थी सेकंड टॉपर तो लड़कियों में इंदौर की हर्षिता अव्‍वल

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का रिजल्ट घोषित. 110 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन. 13 टॉपरों का डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ चयन.

MPPSC 2024 FINAL RESULT
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का रिजल्ट घोषित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 2:04 AM IST

Updated : September 13, 2025 at 2:29 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानि एमपी पीएससी ने शुक्रवार शाम को राज्य सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है. हालांकि अभी केवल 87 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति होगी, जबकि 13 प्रतिशत पद अब भी होल्ड रखे गए हैं. एमपी पीएससी 2024 में देवांशु शिवहरे को पहली और सागर के ऋषव अवस्थी को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है. महिलाओं में इंदौर की हर्षिता दवे ने बाजी मारी है और उन्हें 5वीं रैंक मिली हैं.

110 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन

एमपी पीएससी के जारी हुए रिजल्ट में 110 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. इनमें डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों के लिए सफल कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं. इन 13 कैंडिडेट्स में 5 महिला और 8 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं. आयोग ने अभी 87 प्रतिशत पदों का ही रिजल्‍ट जारी किया है जबकि 13 प्रतिशत पद अभी होल्ड पर रखे हैं. बता दें कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी. 110 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा में 3 हजार से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे.

श्योपुर के देवांशु शिवहरे बने टॉपर

श्योपुर जिले के विजयपुर के रहने वाले 24 साल के देवांशु शिवहरे ने एमपी पीएससी 2024 में टॉप किया है. उन्हें 1635 अंकों में से 953 अंक मिले और उन्होंने बाजी मार ली. बता दें कि इसके पहले भी उनका 2022 में एमपी पीएससी में वाणिज्यकर निरीक्षक के पद पर चयन हो चुका है. इस बार डिप्टी कलेक्टर की सूची में वे पहले स्थान पर हैं.

DEVANSHU SHIVHARE TOPPER SHEOPUR
श्योपुर के देवांशु शिवहरे बने टॉपर (ETV Bharat)

सागर के ऋषव अवस्थी सेकंड टॉपर

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में दूसरी रैंक लाने वाले ऋषव अवस्थी सागर जिले के देवरी के रहने वाले हैं.उनके पिता होम गार्ड में प्लाटून कमांडर थे जबकि उनकी मां ग्रहिणी हैं.ऋषव ने कोरोना काल के दौरान देवरी में रहकर ही एमपी पीएससी की तैयारी शुरू की थी. एमपी पीएससी का यह उनका पहला मेंस और इंटरव्यू था. ऋषव ने इंदौर गर्वनमेंट आर्टस एंड कॉमर्स कॉलेज से बीए और एमए किया है. ऋषव को मध्य प्रदेश राज्य सेवा में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी. उन्हें कुल 945.50 अंक मिले हैं.

Rishav Awasthi Second Topper Sagar
सागर के ऋषव अवस्थी सेकंड टॉपर (ETV Bharat)

महिला वर्ग में इंदौर की हर्षिता दवे टॉपर

बता दें कि भले ही हर्षिता दवे ने एमपी पीएससी 2024 में 5वीं रैंक हासिल की हो लेकिन महिला वर्ग में वो टॉपर हैं. हर्षिता दवे के पिता डॉ विकास दवे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के डायरेक्टर हैं. जबकि उनकी मां शिक्षिका हैं. हर्षिता ने कला संकाय में ग्रेजुएशन और इसके बाद एमए किया है. उन्होंने इंदौर से एमपी पीएससी की तैयारी की है. इसके पहले भी हर्षिता साल 2023 में 1 अटेंप्ट दे चुकी थी. ये उनका दूसरा अटेंप्ट था. इस बार हर्षिता मेंस और इंटरव्यू दोनों में सफल रहीं और प्रदेश में राज्य सेवा परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर बन गई.

Women Category Harshita Dave Topper Indore
महिला वर्ग में इंदौर की हर्षिता दवे टॉपर (ETV Bharat)

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से प्रशासनिक अधिकारी बने शशांक

राजगढ़ जिले के रहने वाले शशांक त्रिपाठी का चयन भी राज्य सेवा परीक्षा 2024 में हुआ है. शशांक इसके पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे. शशांक की प्रारंभिक शिक्षा राजगढ़ जिले के केंद्रीय विद्यालय से पूरी हुई है. शशांक के पिता पुलिस अधिकारी रहे हैं. उनके दो बड़े भाई भी मध्य प्रदेश पुलिस में हैं. अब शशांक ने भी मध्य प्रदेश राज्य सेवा 2024 की परीक्षा में सफल होकर प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा किया है.

एमपपी पीएससी ने 13 प्रतिशत पद रखे होल्ड

बता दें कि साल 2020 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और पूर्व की तरह 14 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे और तब से 13 प्रतिशत पद होल्ड रखे जा रहे हैं. एमपीपीएस 2024 में भी 13 प्रतिशत पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है. इस पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद निर्णय लिया जाएगा.

MPPSC 13 Toppers Deputy Collectors
एमपी पीएससी के 13 टॉपर बनेंगे डिप्टी कलेक्टर (ETV Bharat)

एमपी पीएससी के ये 13 टॉपर बनेंगे डिप्टी कलेक्टर

(1685 अंक में से मिले नंबर)

  • 1. देवांशु शिवहरे - 953
  • 2. ऋषव अवस्थी - 945.50
  • 3. अंकित - 942
  • 4. शुभम - 913
  • 5. हर्षिता दवे - 893.75
  • 6. रुचि जाट - 891
  • 7. नम्रता जैन - 890
  • 8. गिरराज परिहार - 859.75
  • 9. स्वर्णा दीवान - 833.75
  • 10. विक्रम देव सरयाम - 765.50
  • 11. शिवानी सिरमचे - 761.50
  • 12. जतिन ठाकुर - 759.75
  • 13. हिमांशु सोनी - 716
