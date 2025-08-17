ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश को डुबोने आ रहा है तगड़ा मानसून! इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा - MADHYA PRADESH HEAVY RAIN ALERT

मध्य प्रदेश में एक बार फिर तांडव मचाएगी भारी बारिश, इन जिलों में 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट.

MADHYA PRADESH MONSOON UPDATE
एमपी में 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:56 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 9:34 PM IST

2 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने रविवार को कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 18 अगस्त से भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही बुरहानपुर, खंडवा और बड़वानी में भीषण बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

18 अगस्त को फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार (18 अगस्त) से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा. जिससे कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के मालवा-निमाड़ संभाग के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान यहां भारी बारिश की संभावना है.

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेन्द्रन (ETV Bharat)

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

18 अगस्त को बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा बाकी के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है.

एक्टिव हुआ लो प्रेशर एरिया

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेन्द्रन ने बताया कि "एक टर्फ दक्षिणी हिस्से में सक्रिय है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी, चक्रवात भी एक्टिव है. इन वजहों से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. एक मानसून टर्फ जैसलमेर, जोधपुर, कोटा से गुना-बैतूल होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ से गुजर रही है. यहीं पर लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) की एक्टिविटी भी है. 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने की संभावना है."

वहीं, शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. भोपाल, रायसेन, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, खजुराहो, मंडला, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, दमोह, सीहोर, रतलाम, बड़वानी और बुरहानपुर सहित 21 जिलों सामान्य से तेज बारिश दर्ज की गई. इस दौरान जबलपुर में भी 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. वहीं रायसेन में सबसे अधिक 2 इंच बारिश दर्ज की गई.

भोपाल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने रविवार को कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 18 अगस्त से भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही बुरहानपुर, खंडवा और बड़वानी में भीषण बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

18 अगस्त को फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार (18 अगस्त) से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा. जिससे कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के मालवा-निमाड़ संभाग के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान यहां भारी बारिश की संभावना है.

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेन्द्रन (ETV Bharat)

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

18 अगस्त को बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा बाकी के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है.

एक्टिव हुआ लो प्रेशर एरिया

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेन्द्रन ने बताया कि "एक टर्फ दक्षिणी हिस्से में सक्रिय है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी, चक्रवात भी एक्टिव है. इन वजहों से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. एक मानसून टर्फ जैसलमेर, जोधपुर, कोटा से गुना-बैतूल होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ से गुजर रही है. यहीं पर लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) की एक्टिविटी भी है. 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने की संभावना है."

वहीं, शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. भोपाल, रायसेन, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, खजुराहो, मंडला, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, दमोह, सीहोर, रतलाम, बड़वानी और बुरहानपुर सहित 21 जिलों सामान्य से तेज बारिश दर्ज की गई. इस दौरान जबलपुर में भी 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. वहीं रायसेन में सबसे अधिक 2 इंच बारिश दर्ज की गई.

Last Updated : August 17, 2025 at 9:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH MONSOON UPDATEMADHYA PRADESH ORANGE ALERTMADHYA PRADESH RAIN ALERTMADHYA PRADESH WEATHER UPDATEMADHYA PRADESH HEAVY RAIN ALERT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इस मंदिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं, फिर कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी?

श्री कृष्ण राधा ने किया 100 करोड़ के गहनों का श्रृंगार, दर्शन पाने को टूटे श्रद्धालु

350 साल पुराने इस मंदिर में नि:संतान महिलाओं का तांता, विदेशों से आती हैं मॉर्डन वूमेन

यादों के झरोखे से देखिए निमाड़ के पेरिस का पहला ऐतिहासिक ध्वजारोहण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.