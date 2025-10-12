ETV Bharat / state

ट्रैवल मार्ट में मिले 3665 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, मध्य प्रदेश में फिल्म बनाएंगी एकता कपूर

मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट 230 हेलीपैड की सुविधा सीएम मोहन यादव ने कहा कि, ''आज हम जिस जगह पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, वो हमारे अतीत का ही गौरव है. यह कुशाभाउ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहले लार्ड मिंटो का हाल था, बाद में हमारी विधानसभा का भवन भी बना और पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश को नई उंचाईयों की दिशा में आगे ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.'' सीएम ने कहा कि, ''आज हमारे प्रदेश में 8 एयरपोर्ट और 230 हेलीपैड हैं. 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वालों को 30 प्रतिशत सब्सिडी देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है.''

मध्य प्रदेश में 50 करोड़ का निवेश करेगी बालाजी टेली फिल्म्स ट्रैवल मार्ट के दौरान फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर की बालाजी टेली फिल्म्स और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू में हस्ताक्षर किए गए. इसके तहत बालाजी टेली फिल्म्स आने वाले 5 सालों में फिल्म, बेव सीरीज, डाक्यूमेंट्री और शार्ट फिल्म में 50 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके साथ ट्रैवल मार्ट में मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म पालिसी 2025: इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का विमोचन भी किया. इस दौरान सरकारी विभागों के बीच भी आपस में कई अनुबंध हुए.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार रात तीन दिवसीय ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. इस दौरान सीएम यादव के साथ केंद्रीय संस्कृति एंव पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित रहे. इसमें देश-विदेश से आए निवेशकों से मध्य प्रदेश सरकार को 3665 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इस दौरान सीएम यह भी घोषणा की है कि, ''अब हर साल 10, 11 और 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा.

बालाजी टेली फिल्म्स और मध्यप्रदेश सरकार के बीच एमओयू हुए साइन (ETV Bharat)

जिस सड़क से गुजरेंगे, कुछ देर बात उसी से गुजरेगा टाइगर

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''विश्व में कौन सा ऐसा नगर और राज्य की राजधानी है, जहां शहर के बीचों बीच टाइगर अभ्यारण्य है.'' सीएम ने कहा कि, ''हाल में ही भोपाल में बने टाइगर रिजर्व की विशेषता ये है कि आप यदि भोपाल में हैं, किसी होटल में रुके हुए हैं और रात में जिस सड़क से गुजर रहे हैं, कुछ देर बाद उसी सड़क से भोपाल में टाइगर गुजरता दिखाई देगा. इतना अच्छा स्थान मुझे नहीं लगता दुनिया में आपको कहीं मिलेगा.''

ट्रैवल मार्ट में 28 देशों के प्रतिनिधि हो रहे शामिल

पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि, ''ट्रैवल मार्ट 2025 की थीम इस बार इंटीग्रेट, इनोवेट और इंस्पायर पर रखी गई है. इसमें निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता रघुवीर यादव और गजराज राव के साथ स्पेनिस फिल्म कमीशन की लारा मोलिना शामिल हो रही हैं. इनके साथ ही इंडियन एसोसिएशन फॉर टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट रवि गोसाईं, हर्षिल टूर एण्ड ट्रेवल्स के कोफाउण्डर प्रवीण शाह और आईएचसीएल प्रवीण चंदेर कुमार हिस्सा ले रहे हैं. वहीं इस तीन दिवसीय ट्रैवल मार्ट में 28 देशों के 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर और 150 घरेलू टूर आपरेटर शामिल हो रहे हैं. इनके साथ ही 355 सेलर्स और फिल्म जगह समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.''

सीएम ने विशिष्ठ आमंत्रित डेलीगेट से की चर्चा

कुशाभाउ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर कार्यक्रम शुरु होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशिष्ट आमंत्रित डेलीगेट के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग्स कर पर्यटन निवेश और सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. भारत भवन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य में एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास पर्यटन अधोसंरचना, सेवाओं और जनसुविधाओं का विकास सुनिश्चित करना है.

निवेशकों को एलओए अवार्ड, इनके अनुबंध और एमओयू हुए

रायसेन जिले में गोल्फ कोर्स और खंडवा जिले में वेलनेस रिसॉर्ट के निर्माण के लिए निवेशक विनायक कालानी को लैटर ऑफ अवॉर्ड दिया गया.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी कर्ली टेल्स, बालाजी टेलीफिल्म तथा अतावी बर्ड फाउंडेशन के साथ एमओयू का हस्तांतरण किया गया.

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति के प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का विमोचन किया गया.

मध्य प्रदेश पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन कमर्शियल (टीवीसी) भी लॉन्च किया गया.

हनुवंतिया, मांडू और तामिया में टैंट सिटी की स्थापना और संचालन के लिए संस्था ईज मॉय ट्रिप और ओरछा में टेंट सिटी की स्थापना और संचालन के लिए संस्था आगमन को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया.

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों तक पहुंच सुगम और यात्रा को आसान बनाने के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने के लिए संस्था जेट सर्व एविएशन प्रा.लि. और संस्था ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया.

प्री और पोस्ट फैम ट्रिप्स का आयोजन

मध्य प्रदेश में पर्यटन में निवेश आकर्षित करने के लिए प्री और पोस्ट फैम ट्रिप्स का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 14 फैम ट्रिप्स शामिल हैं. इन यात्राओं में देश-विदेश से आए 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. प्री फैम ट्रिप्स में देशदृविदेश से आए प्रतिनिधियों ने खजुराहो, पन्ना, ओरछा, भीमबेटका, मढ़ई, पचमढ़ी, इंदौर, महेश्वर, मांडू, उज्जैन, जबलपुर, कान्हा, पेंच और भोपाल के पर्यटन स्थलों का आनंद लिया. फैम ट्रिप्स के माध्यम से देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति, प्राचीन धरोहरों, समृद्ध परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य का नजदीक से अनुभव प्राप्त किया.