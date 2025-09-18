ETV Bharat / state

स्कूल शिक्षा विभाग का नया कारनामा, घर बैठे 5 साल तक वेतन लेते रहे गुरुजी, विभाग को नहीं आई याद

5 साल तक बिना स्कूल गए शिक्षकों ने लिया वेतन मध्य प्रदेश में ऐसे 7 शिक्षकों को चिंहित किया गया है, जो बीते 5 सालों से विभाग से निरंतर वेतन ले रहे हैं. लेकिन ये कभी स्कूल नहीं गए. इधर विभाग भी इतने सालों तक ऐसे शिक्षकों को भूला रहा, जो बिना काम किए वेतन ले रहे थे. अब इन शिक्षकों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग कार्रवाई की योजना बना रहा है. इससे पहले इन शिक्षकों को नोटिस भेजा जा रहा है.

भोपाल: एमपी अजब है, एमपी गजब है. यह स्लोगन मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों पर भी फिट बैठता है. यहां कुछ भी हो सकता है. तभी तो गृह विभाग में पदस्थ एक आरक्षक 12 साल तक बिना काम किए वेतन लेता रहा, लेकिन विभाग को जानकारी ही नहीं थी. यदि डीजीपी ने पुलिसकर्मियों का रिकार्ड न मंगाया होता, तो यह पोल भी नहीं खुलती. अब इसी तरह का एक और मामला स्कूल शिक्षा विभाग में सामने आया है. जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग बिना काम करवाए शिक्षकों को वेतन देता रहा.

वेतन वसूली के साथ हो सकती है सेवा समाप्त

बता दें कि, ये 7 शिक्षक नीमच, ग्वालियर, इंदौर, सागर, सिवनी और सीहोर जिले में पदस्थ हैं. ये सभी 5 सालों से बिना स्कूल गए वेतन निकाल रहे हैं. मामला संज्ञान में आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी आश्चर्य में पड़ गए हैं. वहीं इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों से जबाव मांगा गया है कि इतने लंबे समय ये शिक्षक क्यों और किस कारण से स्कूलों से गायब हैं. इन शिक्षकों के खिलाफ विभाग अनुपस्थित रहने के दौरान दिए गए वेतन की वसूली के साथ सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी कर सकता है.

वेतन वसूली के साथ हो सकती है सेवा समाप्त

ऐसे पकड़ में आए स्कूल से गायब शिक्षक

दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी है. ऐसे में विभाग जिन स्कूलों में स्टूडेंट कम हैं या नहीं है, इन शालाओं के शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजने के लिए काउंसलिंग करा रहा है. इस दौरान विभाग ने प्रदेश के 230 स्कूल ऐसे चिंहित किए हैं, जहां शून्य नामांकन हुए हैं. यानि यहां कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसके बाद भी यहां 350 शिक्षक पदस्थ हैं. जब इस रिपोर्ट का बारीकी से परीक्षण किया गया, तो पता चला कि इनमें 7 शिक्षक तो ऐसे हैं, जो बीते 5 साल से स्कूल नहीं गए, लेकिन विभाग से हर महीने वेतन ले रहे हैं.

29 शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर केके द्विवेदी ने बताया कि, ''शून्य नामांकन वाली 230 शालाओं में 350 शिक्षक पदस्थ थे. इनको दूसरे आवश्यकता वाले स्कूलों में पदस्थ किया जा रहा है. इसके लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था. इसके बावजूद इसमें 12 शिक्षक अनुपस्थित रहे, जबकि 10 शिक्षकों ने इसमें शामिल होने से असहमति जताई है. इनके साथ ही 7 शिक्षक बीते 5 सालों से स्कूल नहीं पहुंचे. ऐसे कुल 29 शिक्षकों को नोटिस भेजा जा रहा है. इनके जबाव मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.''

सार्थक ऐप में भी नहीं पकड़ में आई गलती

बता दें कि, स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की स्कूल में शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए सार्थक ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी शुरु की. जिससे स्कूल में उपस्थित रहने पर ही शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा सके. लेकिन इस ऐप में भी गलती पकड़ में नहीं आई. वहीं जो शिक्षक लंबे समय से शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ थे, वो भी स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाना चाहते. वो शून्य नामांकन वाले स्कूल में ही पदस्थ रहना चाहते हैं. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए भी कई शिक्षक क्षेत्रीय विधायकों और मंत्रियों से पैरवी करवा रहे हैं."