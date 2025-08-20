ETV Bharat / state

काम बोलता है! मोहन यादव ने मेहनती कलेक्टरों को दिया गोल्ड मेडल - GOLD MEDALS TO COLLECTORS MP

सीएम मोहन यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टरों को किया सम्मानित. राजगढ़ जिले को 6 में से 4 काम पूरे करने पर ब्रांज मेडल.

gold medals to collectors MP
उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टरों का सम्मान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 8:09 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 8:15 PM IST

भोपाल: नीति आयोग द्वारा देशभर में एक जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चलाए गए संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के वर्तमान और तत्कालीन कलेक्टरों का सम्मान किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदिशा कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिय और तत्कालीन कलेक्टर अवधेश शर्मा, निवाड़ी के कलेक्टर लोकेश जांगिड़ और तत्कालीन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा समेत अन्य कलेक्टरों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया. इसके साथ अन्य जिलों की टीमों को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया.

अच्छा काम करने वालों के साथ सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''नीति आयोग के साथ मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है. संपूर्णता अभियान के तहत हर योजना का लाभ निचले स्तर तक बैठे लोगों को कैसे मिले, इसके लिए नीति आयोग यह अभियान चला रही है.'' सीएम ने कहा कि, ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन अंतिम व्यक्ति के जीवन पर कैसे बदलाव और सुधार ला सकता है, इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है. यदि आप लोग अच्छा काम करेंगे, तो सरकार अपके साथ है. यदि कमी रखेंगे, तो सरकार आपको देख भी रही है.''

रैकिंग के चक्कर में झूठे आंकड़े पेश न करें
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि, ''अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि ये वर्क कल्चर निचले स्तर तक पहुंचे. इस चक्कर में न पड़ें कि हमारी रैकिंग बढ़ेगी या कम होगी.'' सीएस ने कहा कि, ''यदि डेटा सही होगा, तो हमें वास्तविक जानकारी मिलेगी. जिससे हम डेटा पॉलिसी के आधार पर उचित निर्णय ले सकेंगे. यदि हमारे यहां निचले स्तर से लोगों ने रैकिंग के चक्कर में झूठ बोलना शुरु कर दिया, तो आंकड़े सही नहीं होंगे. इसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा.''

mp sampurnata abhiyan
6 जिलों और 27 विकासखंडों ने किया बेहतर प्रदर्शन (ETV Bharat)

नए आईएएस को ट्रायबल क्षेत्र में मिलेगी पोस्टिंग
सीएस जैन ने कहा कि, ''मुख्यमंत्री पिछड़े जिलों में विशेष ध्यान दे रहे हैं. अभी नए बैच की पोस्टिंग हो रही थी, तो हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए थे सारे पलट दिए.'' सीएम ने कहा कि, ''नया अधिकारी जो भी आ रहा है और एसडीएम बन रहा है, वो ट्रायबल ब्लाक में ही जाएंगे. इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि नए अधिकारियों को जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों को अनुभव मिले. जिससे वो जब स्टेट लेवल पर आते हैं, तो इनसे संबंधित मामलों में पॉलिसी बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है.''

इन 6 संकेतकों पर जिले और ब्लाक को करना था काम
बता दें कि, संपूर्णता अभियान के तहत जिलों में प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, 9 से 11 महीने तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रुप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, जिले में वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संख्या, माध्यमिक स्कूलों में बिजली के कनेक्शन का प्रतिशत और शैक्षणिक सत्र शुरु होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत शामिल है.

Dr mohan yadav
Dr mohan yadav (ETV Bharat)

इन सभी 6 संकेतकों में बड़वानी, दमोह, खंडवा और विदिशा जिले ने सभी में बेहतर प्रदर्शन किया है. इन जिलों के कलेक्टर को प्रशस्ति पत्र के साथ गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है. जबकि राजगढ़ जिले को छह में से 4 काम पूरे करने पर ब्रांज मेडल, छतरपुर को छह में 3 काम पूरे करने पर टीम को कापर के मेडल से सम्मानित किया गया.

6 जिलों और 27 विकासखंडों ने किया बेहतर प्रदर्शन
बता दें कि, मध्य प्रदेश को संपूर्णता अभियान के तहत 8 अंकाक्षी जिलों और 42 विकासखंडों को चिंहित किया गया था. केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, 6 अकांक्षी जिलों और 27 अकांक्षी विकासखंडों ने 3 या इससे अधिक इंडेक्स हासिल किया.

संपूर्णता अभियान के तहत पदक से सम्मानित करने के लिए योजना आर्थिक सांख्यिकी मंत्रालय ने अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, भिंड, छतरपुर, दमोह, धार, डिंडोरी, गुना, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मुरैना, निवाड़ी, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, मऊगंज, रीवा, सतना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली टीकमगढ़, उमरिया और विदिशा के कलेक्टरों को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह में बुलाया गया था.

