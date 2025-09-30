ETV Bharat / state

90 डिग्री ब्रिज के बाद खुली PWD के इंजीनियरों की पोल, 3 महीने बाद भी याद नहीं मानक कोड्स

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े इंजीनियरों को भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी), नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) और संबंधित भारतीय मानक (आईएस) कोड्स के अनुसार निर्माण कार्य करने और इन कोड्स को याद करने की बात कही गई थी. आदेश में यह भी कहा गया था कि 15 अगस्त तक निर्माण संबंधी मानक कोड्स याद कर लें, इसके बाद आयोजित होगी. लेकिन आदेश जारी हुए 3 महीने होने को हैं, लेकिन अब तक इंजीनियर मानक कोड्स याद नहीं कर पाए हैं. वहीं अब इंजीनियरों ने प्रमुख सचिव से मूल्यांकन परीक्षा की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो काम सालों से कर रहे हैं, 3 महीने बाद भी उसका मानक कोड याद नहीं कर पाए हैं. ऐसे में इंजीनियरों ने इस परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग रखी है. हालांकि इस मामले में विभाग ने भी अनुमति दे दी है और नवंबर में इंजीनियरों की मूल्यांकन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है. लेकिन इससे बड़ा सवाल पीडब्ल्यूडी में सालों से काम कर रहे इंजीनियरों की कार्यशैली और उनकी योग्यता का है.

3 महीने बाद भी याद नहीं मानक कोड्स (ETV Bharat)

90 डिग्री आरओबी में कमी के बाद लिया निर्णय

भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई थी. इसके बाद ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के साथ विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था. लेकिन दूसरी बार ऐसी गलती न हो इसके लिए विभाग ने इंजीनियरों के काम में कसावट लाने की तैयारी की है. इसीलिए सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों को आईआरसी, एनबीसी और संबंधित आईएस कोड्स अनिवार्य रूप से याद करने और इन्हीं के अनुसार निर्माण कार्य करने को लेकर आदेश जारी किया गया है. यह आदेश गत 4 जुलाई को जारी हुआ था.

विभाग के 1500 इंजीनियर होंगे शामिल

विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने बताया कि "विभाग के अंतर्गत करीब 1500 इंजीनियर काम कर रहे हैं. इन सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनसे नीचे के इंजीनियरों को निर्माण संबंधी मानक कोड्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए जल्द ही मूल्यांकन परीक्षा भी आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में उन मानक कोड्स को शामिल किया जाएगा, जो भवन, सड़क, पुल एवं अन्य अधोसंरचानत्मक परियोजनाओं में लागू होते हैं. यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है. परीक्षा का उद्देश्य इंजीनियरों को तकनीकी ज्ञान क्षमता, व्यावहारिक क्रियान्वयन योग्यता एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार की क्षमता का समुचित मूल्यांकन करना है."

15 अगस्त तक याद करना था तय मानक कोड्स

प्रमुख अभियंता लोक निर्माण, प्रमुख अभियंता (भवन), प्रबंध संचालक मप्र सड़क विकास निगम और प्रबंध संचालक मप्र भवन विकास निगम को जारी आदेश में अधोसंरचना निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले आईआरसी, एनबीसी और आईएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोड्स की सूची भी संलग्न की गई थी. इंजीनियरों से निर्धारित मानक कोड्स के अनुसार निर्माण कार्य करने को कहा गया है. इसमें कहा गया था कि सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनसे नीचे के स्तर के इंजीनियर 15 अगस्त तक संबंधित कोड्स का अध्ययन कर इन्हें भविष्य में निर्माण कार्य में उपयोग में लाना सुनिश्चित करें.