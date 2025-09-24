ETV Bharat / state

1054 करोड़ की ठगी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का एक्शन, हर जवान बनेगा साइबर वॉरियर

मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के बाद पुलिस का एक्शन. पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों से निपटने की दी जाएगी ट्रेनिंग.

MP POLICE CYBER ​​FIGHTER
मध्यप्रदेश पुलिस तैयार कर रही साइबर फाइटर्स (ETV Bharat)
भोपाल: साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी इससे निपटने के लिए साइबर फाइटर बनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हो रहे सभी पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों से निपटने की बारीके से अध्ययन कराया जाएगा. इसमें न सिर्फ डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे, बल्कि सिपाही भी शामिल होंगे. इन सभी को पुलिस ट्रेनिंग के दौरान साइबर अपराधों की विवेचना के तमाम पहलुओं के बारे में अध्ययन कराया जाएगा. इसके लिए पुलिस ट्रेनिंग के साइबर में सायबर अपराधों को भी जोड़ा गया है.

लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध
मध्य प्रदेश सहित देश भर में अपराधों का चेहरा बदल रहा है. अब फिजिकल अपराधों के अलावा साइबर अपराधों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होती है. इन अपराधों में दूर-दराज के छोटे जिलों और गांवों से लेकर देश के दूसरे कोने में बैठे शातिर भी शामिल हैं, जो लगातार लोगों को साइबर अपराध से लोगों को निशाना बना रहे हैं. मध्य प्रदेश में हर साल साइबर क्राइम से जुड़ी करीबन 5 लाख शिकायतें पुलिस तक पहुंच रही हैं.

मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ की साइबर ठगी
पिछले चार सालों के दौरान ही मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों ने प्रदेश के लोगों को 1054 करोड़ रुपए की चपत लगाई है. ऐसे अपराधों में पीड़ितों को पैसा मिलना बहुत चुनौतिपूर्ण होता है. ठगी कई 1054 करोड़ की राशि में से ही अभी तक पीड़ितों को 2 करोड़ की राशि वापस मिल पाई हैं, जबकि 8 फीसदी राशि अभी कोर्ट केस के चलते होल्ड पर है. बाकी 90 फीसदी राशि वापस पीड़ितों को मिल पाएगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है.

अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग
साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती होने वाले तमाम पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को इसमें दक्ष करने जा रही है. इसके लिए ट्रेनिंग कोर्स में इसे शामिल किया गया है. एडीजी ट्रेनिंग राजाबाबू सिंह कहते हैं कि, ''पुलिस में भर्ती होने वाले बैच को साइबर अपराधों से लड़ने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है. इसके लिए जरूरत के हिसाब से साइबर में लगातार बदलाव किया जा रहा है. हर बैच को इसकी ट्रेनिंग मिलने से धीरे-धीरे सभी पुलिसकर्मी इनसे निपटने में दक्ष हो जाएंगे.''

यह दी जाएगी ट्रेनिंग
भर्ती होने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को साइबर अपराधों से लड़ने की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. इसमें साइबर लॉ के अलावा ओपन सोर्स इंटेलीजेंट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस, आईपी-सर्वर लॉग, जीपीएस डेटा एनालिसिस, डेटा रीस्टोर, डार्क वेब, वायरस, क्रिप्टोकरेंसी जैसी तमाम बारीकियां सिखाई जाएंगी.

