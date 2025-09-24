ETV Bharat / state

1054 करोड़ की ठगी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का एक्शन, हर जवान बनेगा साइबर वॉरियर

भोपाल: साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी इससे निपटने के लिए साइबर फाइटर बनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हो रहे सभी पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों से निपटने की बारीके से अध्ययन कराया जाएगा. इसमें न सिर्फ डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे, बल्कि सिपाही भी शामिल होंगे. इन सभी को पुलिस ट्रेनिंग के दौरान साइबर अपराधों की विवेचना के तमाम पहलुओं के बारे में अध्ययन कराया जाएगा. इसके लिए पुलिस ट्रेनिंग के साइबर में सायबर अपराधों को भी जोड़ा गया है.

लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध

मध्य प्रदेश सहित देश भर में अपराधों का चेहरा बदल रहा है. अब फिजिकल अपराधों के अलावा साइबर अपराधों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होती है. इन अपराधों में दूर-दराज के छोटे जिलों और गांवों से लेकर देश के दूसरे कोने में बैठे शातिर भी शामिल हैं, जो लगातार लोगों को साइबर अपराध से लोगों को निशाना बना रहे हैं. मध्य प्रदेश में हर साल साइबर क्राइम से जुड़ी करीबन 5 लाख शिकायतें पुलिस तक पहुंच रही हैं.

मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ की साइबर ठगी

पिछले चार सालों के दौरान ही मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों ने प्रदेश के लोगों को 1054 करोड़ रुपए की चपत लगाई है. ऐसे अपराधों में पीड़ितों को पैसा मिलना बहुत चुनौतिपूर्ण होता है. ठगी कई 1054 करोड़ की राशि में से ही अभी तक पीड़ितों को 2 करोड़ की राशि वापस मिल पाई हैं, जबकि 8 फीसदी राशि अभी कोर्ट केस के चलते होल्ड पर है. बाकी 90 फीसदी राशि वापस पीड़ितों को मिल पाएगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है.