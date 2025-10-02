ETV Bharat / state

बिहार में जीत के लिए मध्य प्रदेश का थ्री वे फार्मूला, बीजेपी प्रभारी महेन्द्र सिंह को सौंपी कमान

मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज कराने वाले प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह की बिहार में तैनाती. मिथिला और तिरहुत की जवाबदारी.

mp formula bihar Assembly elections
डॉ महेन्द्र सिंह को मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 8:45 PM IST

भोपाल: बिहार विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ लेकिन बीजेपी ने अभी से यहां जमावट शुरू कर दी है. बिहार में पार्टी जीत के लिए थ्री वे फार्मूले पर काम कर रही है. इसमें सबसे पहले संगठन के उन खास नेताओं को बिहार की जवाबदारी दी गई है. जिन्हें जवाबदारी सौंपने का मतलब जीत की गारंटी रही है. दूसरा पार्टी मध्य प्रदेश के नेताओं के जरिए बिहार के कई इलाकों में जीत के चेहरे तलाशेगी. तीसरा मध्य प्रदेश में बीजेपी के 2 दशक की सत्ता में सूत्रधार नेताओं के तजुर्बे से पार्टी बिहार में बूथ तक की रणनीति तय करेगी.

डॉ महेन्द्र सिंह को क्यों दी गई मिथिला की जिम्मेदारी?

देश के आदर्श संगठनों में गिने जाने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज कराने वाले प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह की बिहार में तैनाती इस प्रयोग का हिस्सा है. मिथिला और तिरहुत में आने वाली 58 विधानसभा सीटों की जवाबदारी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रभारी रहे डॉ महेन्द्र सिंह को सौंपी गई है.

Incharge Dr Mahendra Singh
बिहार विधानसभा चुनाव में डॉ महेन्द्र सिंह की तैनाती (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में ये जवाबदारी मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत दर्ज हुई थी. मगध और तिरहुत की 58 सीटों पर पर भी बीजेपी ने इसी जीत के लिए चुनाव के काफी पहले से रणनीति बनानी शुरू कर दी है.मध्य प्रदेश में पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ और मंडल तक के प्रयोग इन सीटों पर भी साधे जाएंगे.

'बिहार में बनेंगे पार्टी की जीत के नए रिकॉर्ड'

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि "डॉ महेन्द्र सिंह बीजेपी के ऐसे शुभंकर प्रभारी है कि जब भी जहां की भी जवाबदारी उन्हें सौपीं गई है नतीजे पार्टी के पक्ष में आए हैं. असम, त्रिपुरा में जब उन्हें प्रभार सौंपा गया तो पार्टी ने जीत दर्ज की थी. कमोवेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में बनी बल्कि मध्य प्रदेश में तो जीत का इतिहास बना कि पहली बार पूरी 29 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला और कांग्रेस शून्य पर आ गई. जाहिर है उनके अनुभव का लाभ अब विधानसभा की परीक्षा से गुजर रहे बिहार राज्य में बीजेपी को मिलेगा और वहां पार्टी की जीत के नए रिकॉर्ड बनेंगे."

Mithila Tirhut 58 assembly seats
बीजेपी प्रभारी महेन्द्र सिंह को बिहार की सौंपी कमान (ETV Bharat)

मिथिला,तिरहुत में ऐसे साधेगी बीजेपी चुनावी गणित

बिहार के मिथिला इलाके में ब्राम्हणों का बाहुल्य है. हालांकि पिछड़े भी यहां उसी तादाद में हैं. तिरहुत में मुजफ्फरपुर जैसा मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी आता है. इसके अलावा सीतामढ़ी और शिवहर भी हैं. इसी तरह से दरभंगा में भी मुस्लिम आबादी पर्याप्त है. इन इलाकों में मतदान को अपने पक्ष में करने से लेकर चुनावी चेहरा तलाशने तक पार्टी ने कमान लोकल के हाथ में नहीं दी. गुटबाजी से निपटने के लिए पार्टी ने तय किया है कि लोकल नेताओं के बजाए बाहरी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए.

Mithila Tirhut 58 assembly seats
बिहार में जीत के लिए मध्य प्रदेश का थ्री वे फार्मूला (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं कि "बीजेपी रणनीति के तहत काम करती है. आप किसी भी राज्य का चुनाव देखिए गुटबाजी से बीजेपी जिस ढंग से निपटती है अन्य दलों को अभी ये सीखना है. तारीखें घोषित नहीं हुई बिहार में लेकिन विधानसभा के प्रभारी घोषित कर दिए गए. चाहे मिथिला हो या दरभंगा या फिर चंपारण सारण हो पार्टी ने बिहार के बाहर के नेताओं को जवाबदारी सौंपी है. ताकि इस क्षेत्र में बूथ तक पार्टी के प्रबंधन के साथ उम्मीदवारों के चयन में भी स्थानीय गुटबाजी के लिए जगह ना हो."

महेन्द्र सिंह को क्यों सौंपी गई बिहार की 58 सीटों की जवाबदारी?

असल में मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोकसभा प्रभारी महेन्द्र सिंह को अब तक जिन भी राज्यों में भेजा गया वो बीजेपी के पक्ष में जनादेश लाने में कामयाब रहे हैं. असम में उन्हें 2014 में प्रभारी बनाया गया था यहां बीजेपी की सरकार बनी. इसी तरह त्रिपुरा में भी नतीजे. आए. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मेरठ, बुलंद शहर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और गोरखपुर जैसी हाईप्रोफाइल सीटों की जवाबदारी सौंपी गई थी. मजबूत संगठन क्षमता और चुनाव के मद्देनजर पन्ना और बूथ तक की नेटवर्किंग तैयार कर देने वाले महेन्द्र सिंह का अब बिहार में इम्तिहान है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS VICTORYINCHARGE DR MAHENDRA SINGHMITHILA TIRHUT 58 ASSEMBLY SEATSMADHYA PRADESH BJP INCHARGEMP FORMULA BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS

