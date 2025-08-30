ETV Bharat / state

झूठ का होगा पर्दाफाश, व्हाट्सअप पर दौड़ने वाले ज्ञान से मध्य प्रदेश में निपटेगी कांग्रेस

फेक न्यूज और फैक्ट का सच सामने लाने कांग्रेस ने खोली लाइब्रेरी. पुस्तकालय में कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी कई सारी किताबें हैं मौजूद.

mp Congress fact check library
एमपी कांग्रेस ने खोली लाइब्रेरी (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 6:19 PM IST

भोपाल: व्हाट्सअप पर दौड़ने वाले फेक कंटेंट से निपटने और अपने प्रवक्ताओं से लेकर नेताओं तक तथ्यों के साथ तैयार करने मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अब एक नया कोना तैयार कर लिया है. अब नेताओं की कमराबंद बैठकों के अलावा बैठक का एक ठिकाना ये भी होगा. जब सोशल मीडिया के बढ़ते असर में फेक और फैक्ट का फर्क खत्म हो रहा है, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये कवायद कर रही है कि पार्टी का चेहरा उसके प्रवक्ताओं के साथ नेता कैसे तथ्यों के साथ सियासत के मैदान में उतरें.

व्हाट्सअप ज्ञान से निपटने खोल दी पूरी लाइब्रेरी
सोशल मीडिया के आने के बाद जिस तरह से व्हाट्सअप पर फेक जानकारी की बाढ़ आई है, सियासी दलों को उसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है. फैक्ट के साथ इससे कैसे निपटा जाए, इसकी कसरत में कांग्रेस वर्कशाप तो पहले ही कर चुकी है. लेकिन अब अपने प्रवक्ताओं और नेताओं की बात में वजन और धार देने की तैयारी हो रही है. इस तैयारी का हिस्सा है वो लाइब्रेरी, जो अब मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के भोपाल में बने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का सबसे अहम हिस्सा होगा.

whatsapp university fake news
व्हाट्सअप ज्ञान से निपटने खोली लाइब्रेरी (ETV Bharat)

कांग्रेस दफ्तर में इन किताबों के कोने को खास जगह देने का ख्याल क्यों आया. इस सवाल के जवाब में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता बताते हैं, ''ताकि व्हाट्सअप पर फैल रहे झूठ और प्रपोगेंडे से निपटा जा सके.'' वे कहते हैं, ''ये जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर दिन रात झूठ परोसा जा रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है उससे निपटने का सही तरीका है कि आपको सही जानकारी हो. हमारे नेता यूं भी बहुत तथ्यपरक बात ही करते हैं. लेकिन जब और अधिक अध्ययन के साथ मूल तथ्य और सच सामने आएगा तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से फैलाए जा रहे ज्ञान का असर खत्म करने में आसानी होगी.''

bhopalfact check library expose fake news
पुस्तकालय में कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी किताबें हैं मौजूद (ETV Bharat)

इतिहास संविधान और विचारधाराओं की भी किताबें
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शुरु किए गए इस पुस्तकालय में कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी कई सारी किताबें हैं. महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन उनके विचार और उनकी संघर्ष गाथा. इसके इलावा सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास भी इस लाइब्रेरी का हिस्सा है.

कांग्रेस के नेता भूपेन्द्र गुप्ता का कहना है कि, ''यहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के इतिहास के साथ देश का इतिहास अलग अलग धर्मों के संदेश और संविधान की किताब के साथ अलग अलग विचारधाराओं की भी पूरी जानकारी ले सकेंगे.''

लाइब्रेरी में संविधान से लेकर गीता का सार भी
इस लाइब्रेरी में खास तौर पर संविधान के साथ श्रीमद भगवदगीता को रखा गया है. तीन खंडों में कांग्रेस का इतिहास है. गिरीराज किशोर की लिखी हुई 'पहला गिरमिटिया', महात्मा गांधी की 'सत्य के प्रयोग' और हिंद स्वराज के अलावा भारत का इतिहास सभ्यता और संस्कृति के साथ साहित्य में हुए बदलाव की भी पुस्तकें हैं. लाइब्रेरी में वामपथी दक्षिणपंथी समाजवादी विचारधारा की किताबें भी रखी गई हैं. ताकि हर विचारधारा की जानकारी कार्यकर्ताओं को मिल सके.

