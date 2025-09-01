ETV Bharat / state

CM हाउस में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी बताएगी समय, मोबाइल एप लांच, मिलेगी कई जानकारी - VEDIC CLOCK APP DOWNLOAD

मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में हुआ विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण, मोबाइल एप भी हुआ शुरू,मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया वैदिक घड़ी का महत्व.

CM हाउस में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी बताएगी समय (Mohan Yadav X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:53 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस में लगाई गई विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया है. वैदिक घड़ी का मोबाइल एप भी शुरू किया गया है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "यह वैदिक घड़ी नहीं है, बल्कि वर्तमान के भारत के हालचाल दुनिया को बता रही है. पूरी दुनिया का समय बदल रहा है. अपने आसपास घट रहे एक-एक घटनाक्रम को देखें. बदलते दौर में हम यह भी देख रहे हैं, कि समय कभी पश्चिम का था, लेकिन अब पूर्व का समय आया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने देश के दृष्टिकोण को लेकर विश्व में आगे बढ़ रहे हैं."

प्रकृति भी सिद्ध करती है हमारी काल गणना सही

मुख्यमंत्री निवास पर हुए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी अनावरण कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर के अलावा स्थानीय विधायक, विश्वविद्यालयों के कुलपति और बड़ी संख्या में कॉलेज स्टूडेंट्स मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित मुख्यमंत्री ने कहा कि "काल गणना 300 साल पहले तक हमारे देश से दुनिया में जाती थी. हमारे सभी व्रत त्योहार अंग्रेजी तिथि के हिसाब से नहीं आते हैं. संयोग से अंग्रेजी तारीख पड़ती है, इसलिए यह मान लेते हैं कि अंग्रेजी तारीख के हिसाब से यह पड़ते हैं, लेकिन यह तारीख भी बदलती रही है.

सीएम ने बताया वैदिक घड़ी का महत्व (ETV Bharat)

वर्ष की गणना का हिसाब तिथियों के हिसाब से बनाया गया है. इसमें ऋतुओं को भी बांध कर रखा गया है. सावन के मास में बारिश आती ही है. सीएम ने कहा कि जब चंद्र नीचे आता है और ज्वार भाटा के कारण पानी लहरों ऊपर उठती है, तो यह प्रक्रति सिद्ध करती है कि हमारी तिथियों की गणना सही है.

मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर को विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा पर मरीजों का विशेष ध्यान देना है. क्योंकि हमारे शरीर में भी 70 फीसदी पानी है और ऐसे में शरीर में पानी का दबाव मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसलिए मानसिक रोगियों को अमावस्या और पूर्णिमा पर ज्यादा झटके आते हैं."

वैदिक घड़ी का अनावरण करते मोहन यादव (ETV Bharat)

दुनिया मान रही पंचांग का महत्व

सीएम ने कहा कि पंचांग में 30 मुहूर्त हैं, इसलिए 30 घंटे माने जाते हैं. खगोल की जानकारी के लिए सूर्य की गति देखना है, तो सूर्य से बनने वाली छाया के हिसाब से इसकी गणना की जाती है. इसके लिए यंत्र भी अलग से बनाया गया. हमारे पंचांग और वैदिक गणित का क्या महत्व है, यह आज दुनिया मान रही है. हमारे कालगणना का केन्द्र उज्जैन है, लेकिन इसकी जानकारी पूरे प्रदेश और देश में पहुंचना चाहिए. इसलिए अब इस एप को डाउनलोड कर हर घर में इसकी जानकारी मिल जाएगी.

विक्रामादित्य वैदिक घड़ी (ETV Bharat)

मोहन यादव का केजरीवाल पर निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि "देश के लिए कानून बराबर है, सभी के लिए समान है. देश की लोकसभा में नियम बनाया गया है कि 30 दिन से ज्यादा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में रहेगा तो उसे पद पर रहने का अधिकार नहीं है. केजरीवाल ने जेल में रहकर मुख्यमंत्री का पद चलाया था, तो ऐसे कलंक की मुक्ति चाहिए ही थी. कितनी शर्म आती है कि अपने कर्मों से जेल जाते हैं, और बाद में कहें कि संविधान में कहा लिखा कि पद छोड़ना चाहिए. जबकि यह बहुत पढ़े-लिखे थे, झाड़ू लेकर निकले थे, सुचिता की बात करने."

वैदिक घड़ी की उपयोगिता बताते सीएम (ETV Bharat)

ऐसे डाउनलोड करें एप, यह मिलेगी जानकारी

वैदिक घड़ी को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए प्ले स्टोर पर विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक सर्च करें, इसे डाउनलोड कर सकेंगे. इस एप में अधिक जानकारी का ऑप्शन है. जिसमें घड़ी से जुड़ी सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. दो साल पहले इस वैदिक घड़ी के संबंध में विचार किया गया था, जिसे अब साकार किया गया है.

इस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, मास के अलावा सभी व्रत त्योहार की जानकारी मिल सकेगी. यह मोबाइल एप 189 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध होगा. इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना के आधार पर 30 मुहूर्तों का विवरण होगा.

Mohan Yadav Vedic Clock Unveiled
