स्वदेशी के लिए मोहन यादव का भोपाल में पैदल मार्च, बोले-प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी के सबसे बड़े एंबेसडर

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने करीबन 1 किलोमीटर तक की पद यात्रा की. दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री मोहन यादव एयरपोर्ट से सीधे पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन पहुंचे. यहां से पद यात्रा करते हुए रवीन्द्र भवन पहुंचे. जहां उन्होंने प्रदेश में मध्य प्रदेश में स्वदेशी अभियान की शुरूआत की. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी के सबसे बड़े एंबेसडर हैं. प्रदेश के भोपाल, बैतूल, शिवपुरी, उज्जैन सहित पूरे साल प्रदेश भर में स्वदेशी मेले लगाए जाने का प्रोग्राम तैयार किया गया है.

कार्यक्रम में शामिल होने के पहले मुख्यमंत्री सुबह दिल्ली से लौटे थे, लेकिन देरी होने की वजह से वे मुख्यमंत्री निवास न पहुंचकर सीधे कार्यक्रम में पैदल मार्च करते हुए पहुंचे. इस कार्यक्रम के बाद उन्हें 12:30 बजे सागर जिले के सुरखी पहुंचना था. राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों के भाषण के बाद, मुख्यमंत्री खुद कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंच गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय से करीबन डेढ़ घंटे पहले से लेट चल रहा हूं. इस कार्यक्रम के बाद मुझे सागर जिले के जैसीनगर भी पहुंचना है, इसलिए बाकी पदाधिकारियों के संबोधन बाद में कराएं.

मोहन यादव ने लोगों से की स्वदेशी अपनाने की अपील (ETV Bharat)

'आजादी के बाद नहीं बढ़ाया स्वदेशी'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "दुनिया के सारे देश भारत की आंतरिक शक्ति और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं. ऐसे में भारत का दायित्व बनता है कि देश अपनी मूल ताकत को पहचाने और स्वावलंबी की इस मशाल को जलाए रखकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं. महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के साथ स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया था और चरखे से सूत कातकर खादी के कपड़ों को अपनाया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर स्वदेशी की अलख जलाई थी. देश की आजादी के बाद स्वदेशी के आंदोलन को कभी भी प्रमुखता नहीं दी गई."

स्वदेशी के लिए मोहन यादव का भोपाल में पैदल मार्च (ETV Bharat)

सीएम ने की स्वदेशी अपनाने की अपील

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि "स्वदेशी ही स्वावलंबन की तरफ जाने वाला मार्ग है. सप्ताह का आयोजन स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग शहरों में स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे. यह महाअभियान प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक में चलेगा."