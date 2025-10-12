ETV Bharat / state

दीपावली पर मोहन यादव का डबल धमाका, लाड़ली बहनों के खाते में 2 बार आएंगे पैसे

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में एक बार नहीं 2 बार पैसे भेजने जा रही है. लाड़ली बहना योजना के तहत सरकार दीपावली के पहले और दीपावली के बाद बहनों को तोहफा देने जा रही है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सवा करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में आज यानी रविवार को 29 वीं किस्त की राशि जारी करने जा रहे हैं. इसके तहत लाड़ली बहनों को 1541 करोड़ की राशि बटन दबाकर सीधे अकाउंट में भेजी जाएगी, लेकिन इस राशि के बाद इस माह एक बार फिर योजना के तहत पैसा मिलेगा. यह राशि दीपावली के बाद दी जाएगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को प्रदेश के श्योपुर जिले पहुंचेंगे. श्योपुर के ग्राउंड मेले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 98.87 करोड़ रुपए के विकास के कामों का लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा 460.40 करोड़ के निर्माण के कामों की आधारशिला भी रखेंगे. इसके साथ ही लाड़ली बहना योजना की 29 वीं किस्त भी जारी की जाएगी. इसमें बहनों के खातों में 1250 रुपए की राशि भेज जाएगी. इस तरह प्रदेश की सवा करोड़ बहनों के खातों में 1541 करोड़ की राशि डाली जाएगी.

23 अक्टूबर को फिर आएंगे खातों में पैसे

लाड़ली बहनों के खातों में इस माह एक बार नहीं 2 बार राशि डाली जाएगी. 23 अक्टूबर यानी भाई दूज को बहनों के खातों में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी. यानी इस माह कुल 1500 रुपए की राशि बहनों के खातों में पहुंचेगी. नवंबर माह से बहनों के खातों में हर माह निर्धारित तारीख पर 1500 रुपए की राशि भेजी जाएगी. इसके बाद हर महीने राज्य सरकार इस योजना पर 1859 करोड़ की राशि खर्च करेगी.

3000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि लाड़ली बहना योजना की राशि में लगातार बढ़ोत्तरी की जाएगी. इसी संकल्प के साथ भाई दूज से बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि भेजी जा रही है. प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले हुई थी. शुरुआत में इसकी राशि 1000 रुपए तय की गई थी.