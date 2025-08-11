ETV Bharat / state

बाढ़ पीड़ितों के लिए मोहन यादव ने खोली तिजोरी, पीड़ित बोले- जीने की राह मिली - MADHYA PRADESH FLOOD VICTIMS

मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा के रूप में 58 करोड़ वितरित. शिवपुरी के पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से दर्द साझा किया.

Madhya Pradesh flood victims
मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को 58 करोड़ वितरित (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 1:56 PM IST

5 Min Read

शिवपुरी : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बाढ़ पीड़ितों मदद के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के 24 हजार बाढ़ पीड़ितों के लिए 30 करोड़ की जारी जारी की. राज्य सरकार इससे पहले 28 करोड़ की राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी कर चुकी है. इस प्रकार 58 करोड़ की राशि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जारी हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिया कि अगर उनका दुख सरकार का दुख है. हम एकजुट होकर इस आपदा से निपटेंगे.

बाढ़ से शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में भारी नुकसान

गौरतलब है कि पिछले माह जुलाई में शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जिले में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए तबाही मचा दी थी. कहीं सड़कें बह गईं तो कहीं पुल धराशाई हो गए. व्यापक स्तर पर लोगों के घर भी पानी में धराशाई हो गए. फसलें पूरी तरह से तबाह हो गईं. शिवपुरी जिले के क्षेत्र में आई बाढ़ के दौरान करीब 30 गांवों में भारी नुकसान हुआ. कई लोग बेघर हो गए तो फसलें नष्ट हो गईं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर इन जिलों का हवाई सर्वे किया. फिर गांवों में जाकर जमीनी जायजा लिया और लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

शिवपुरी के बाढ़ पीड़ित मुख्यमंत्री से बात करते हुए (ETV BHARAT)

शिवपुरी के बाढ़ पीड़ितों को 1.60 करोड़ रुपये दिए

बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपने वादे को पूरा करते हुए शिवपुरी जिले के 1 हजार 209 बाढ़ प्रभावित लोगों के खातों में 1 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि सिंगल क्लिक में हस्तांतरित की. इस मौके पर शिवपुरी के एनआईसी कक्ष में विधायक कोलारस महेंद्र यादव, कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी सहित कई अधिकारी और आपदा पीड़ित लोग उपस्थित रहे. इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ पीड़ितों से बात की. बाढ़ पीड़ितों ने कहा "मदद राशि मिलने से उन्हें जीने का राह मिली है."

Madhya Pradesh flood victims
शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में वीसी से जुड़े मोहन यादव (ETV BHARAT)
Madhya Pradesh flood victims
जुलाई के अंत में शिवपुरी में आई थी बाढ़ (ETV BHARAT)

बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से बात की

वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शिवपुरी के बाढ़ पीड़ित भागचंद ने बताया "इस वर्षाकाल में जैसी बाढ़ आयी, वैसी पहले कभी नहीं आयी. प्रशासन द्वारा बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों को कैम्प लगाकर रहने के साथ भोजन आदि की व्यवस्था की गई." इस पर मुख्यमंत्री ने कहा "यह हमारे संस्कार ही हैं कि कष्ट की इस घड़ी में भी ग्रामीणजन अपनी बात विनम्रता के साथ कह रहे हैं. इस बार मानसून काल में अब तक 37 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है, जिससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी."

Madhya Pradesh flood victims
शिवपुरी में बाढ़ के बाद का दृश्य (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में इस साल 123 करोड़ रुपये बाढ़ पीड़ितों को

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान अनुभवों को साझा करते हुए बताया "शिवपुरी में दो व्यक्ति बाढ़ में 36 घंटे घिरे रहे और उन्हें प्रशासन ने बाढ़ से बाहर निकाला. इन व्यक्तियों का कहना था कि वे प्रशासन के प्रयासों से ही से बाढ़ से बाहर निकल सकें."

Madhya Pradesh flood victims
शिवपुरी में बाढ़ प्रभावित इलाकोें में सिंधिया के साथ मोहन यादव (ETV BHARAT)
Madhya Pradesh flood victims
शिवपुरी में बाढ़ से नुकसान का आकलन करते मुख्यमंत्री (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "साल 2025-26 में अभी तक हम 123 करोड़ से ज्यादा की राशि आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए जारी कर चुके हैं. आपदा में जिन सामाजिक संगठनों ने जनता की मदद की, उनका आभार." उल्लेखनीय है कि बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीईआरएफ के साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस ने व्यापक स्तर पर रेस्क्यू चलाकर लोगों की जना बचाई थी. कुछ जगहों पर सेना की मदद लेनी पड़ी थी."

किस मद में कितनी सहायता राशि मिली

  • 20 जनहानि में हितग्राहियों को 80 लाख रुपए
  • 18 पशुहानि के प्रकरणों में 5 लाख 55 हजार रुपए
  • मकान क्षति, कपड़ा, बर्तन, खाद्यान्‍न क्षति के 1171 प्रकरणों में 75 लाख 33 हजार रुपये
  • कुल 1209 हितग्राहियों को 1 करोड़ 60 लाख 88 हजार 100 की राहत राशि जारी की गई
शिवपुरी में सिख समाज ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद (ETV BHARAT)
Madhya Pradesh flood victims
सिख समाज भी बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया (ETV BHARAT)

सिख समाज ने करीब 3 लाख की मदद की

सिख समाज ने बाढ़ पीड़ित 22 परिवारों को 2 लाख 91 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी. इनमें 16 परिवार भड़ौता के, 5 परिवार टामकी के और एक परिवार साखनौर का शामिल है. शिवपुरी के साथ ही ग्वालियर के सिख समाज के लोगों ने भी बाढ़ प्रभावितों की मदद की. मदद करने वालों में पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह गिल बीटू शिवपुरी, हरपाल सिंह ढींडसा, बिन्दर सिंह ढींडसा, बयान्त सिंह अशोकनगर आदि आगे रहे.

इसके अलावा निर्मल सिंह भदरौली, अमरीक सिंह ढींडसा, सतनाम सिंह ढींडसा, अवतार सिंह ढींडसा, कृपाल सिंह ढिल्लो सैक्टरी, फूलबाग बलविंदर सिंह बदरोली, अमृतपाल सिंह टोनी, नश्तर सिंह गिल, तोशी गुरदयाल सिंह ग्वालियर, कारज सिंह गिल, गुरदयाल सिंह गिल, जोरा सिंह गिल, सुखवंत सिंह गिल, राजपाल सिंह गिल, बलजिंदर सिंह गिल, संदीप सिंह खालसा होटल, रणजीत सिंह संधू नौनी आदि शामिल हैं.

