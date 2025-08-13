ETV Bharat / state

ड्रग तस्करों पर कार्रवाई को लेकर मोहन यादव की दो टूक, मास्टरमाइंड कोई भी हो छोड़ेंगे नहीं - DRUG FREE INDIA CAMPAIGN BHOPAL

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिलाई नशा मुक्ति की शपथ. विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार से लोगों का सम्मान.

DRUG FREE INDIA CAMPAIGN BHOPAL
भोपाल में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में डॉ मोहन यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read

भोपाल: भोपाल में ड्रग तस्करी और लव जिहाद के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि चाहे कोई कितना ही बड़ी एप्रोच वाला क्यों न हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं. जहां-जहां भी जरुरत पड़ रही है हमारी पुलिस नशा कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है. मास्टरमाइंड को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं.

सीएम ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त कितना ही पहुंच वाला क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

'19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि "हमारी सरकार बनने के बाद नशा मुक्ति को लेकर ठोस कदम उठाए हैं. प्रदेश के 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की गई है. नशे से जो नुकसान होता है वह किसी से छिपा नहीं है और इन नगरियों में शराबबंदी कर हमने अपने संकल्प को पूरा किया है."

'पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "शराबबंदी के अलावा प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया. प्रदेश में कई तरह के नशे किए जा रहे हैं. हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि सभी को इन नशे से बचाएंगे. मुख्यमंत्री ने भोपाल में की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि भोपाल में पुलिस ने ढूंढ-ढूंढकर कार्रवाई की है."

339 करोड़ रुपए पेंशन की राशि जारी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56 लाख 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 339 करोड़ रुपए की पेंशन सिंगल क्लिक के जरिए जारी की. कार्यक्रम में साल 2023-24 के लिए विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार का भी वितरण किया गया. इस कार्यक्रम में शुद्धि नशामुक्ति केन्द्र के अध्यक्ष राजीव तिवारी, शहीद भगत सिंह सेवा समिति के सुजीत कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडौतिया, एएसपी विदिशा प्रशांत चौबे, डीएसपी हॉकफोर्स बालाघाट संतोष पटेल को पुरस्कार दिया गया.

भोपाल: भोपाल में ड्रग तस्करी और लव जिहाद के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि चाहे कोई कितना ही बड़ी एप्रोच वाला क्यों न हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं. जहां-जहां भी जरुरत पड़ रही है हमारी पुलिस नशा कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है. मास्टरमाइंड को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं.

सीएम ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त कितना ही पहुंच वाला क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

'19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि "हमारी सरकार बनने के बाद नशा मुक्ति को लेकर ठोस कदम उठाए हैं. प्रदेश के 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की गई है. नशे से जो नुकसान होता है वह किसी से छिपा नहीं है और इन नगरियों में शराबबंदी कर हमने अपने संकल्प को पूरा किया है."

'पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "शराबबंदी के अलावा प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया. प्रदेश में कई तरह के नशे किए जा रहे हैं. हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि सभी को इन नशे से बचाएंगे. मुख्यमंत्री ने भोपाल में की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि भोपाल में पुलिस ने ढूंढ-ढूंढकर कार्रवाई की है."

339 करोड़ रुपए पेंशन की राशि जारी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56 लाख 52 हजार से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 339 करोड़ रुपए की पेंशन सिंगल क्लिक के जरिए जारी की. कार्यक्रम में साल 2023-24 के लिए विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार का भी वितरण किया गया. इस कार्यक्रम में शुद्धि नशामुक्ति केन्द्र के अध्यक्ष राजीव तिवारी, शहीद भगत सिंह सेवा समिति के सुजीत कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडौतिया, एएसपी विदिशा प्रशांत चौबे, डीएसपी हॉकफोर्स बालाघाट संतोष पटेल को पुरस्कार दिया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHAN YADAV ACTION DRUG SMUGGLERSNASHA MUKT BHARAT ABHIYAN MPVIVEKANAND NASHA MUKTI PURASKARBHOPAL NEWSDRUG FREE INDIA CAMPAIGN BHOPAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पुष्पा स्टाइल में तस्करी, ऑयल टैंकर से करोड़ों की अंग्रेजी शराब जब्त

स्ट्रीट डॉग्स को लगेगी माइक्रोचिप, राजधानी के डॉग्स की बनेगी कुंडली

ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 3 फर्जी डॉक्टर, STF ने कसा शिकंजा

ड्रग तस्करों पर कार्रवाई को लेकर मोहन यादव की दो टूक, मास्टरमाइंड कोई भी हो छोड़ेंगे नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.