मोहन यादव की मंदसौर विजिट के दौरान हॉट एयर बैलून में आग? पॉयलट ने बताई पूरी हकीकत

मंदसौर में हॉट एयर बैलून में क्या हुआ? पॉयलट ने बताई हकीकत ( ETV BHARAT )

बैलून के पॉयलट इरफान ने बताया "जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिखाई दे रहे बर्नर में आग सी दिखाई दे रही है, वह एलपीजी से ही जल रही है. जब क्लोज करने का समय होता है, तब हम इसे बंद करते हैं. बर्नर के आस पास साइड में जो कपड़ा लगा है, वह फायर प्रूफ कपड़ा है, जोकि सुरक्षित है." इससे पहले मंदसौर कलेक्टर अदिती गर्ग ने सीएम डॉ मोहन यादव की सुरक्षा में चूक जैसी खबरों को तथ्यहीन बताया था. उन्होंने पहले ही बयान जारी कर बताया कि एयर बैलून में सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई.

इसके पहले मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि असल में घटनाक्रम हुआ क्या था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एयर बैलून को देखने के लिए पहुंचे. इसके बाद हॉट एयर बैलून में आग लगने अफवाह फैली. इस मामले में बैलून के पॉयलट इरफान ने स्पष्ट किया "ये बैलून एलपीजी से चलता है. इसमें एलपीजी के दो सिलेंडर लगते हैं. जैसे ही एलपीजी से इसमें हीट डालते हैं तो बैलून ऊपर उठता है. इसी तरह ऊपर से नीचे लाने पर भी हीट देनी पड़ती है."

भोपाल : मध्य प्रदेश के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे एडिशन और टेंट सिटी के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव मंदसौर पहुंचे. वहां हॉट एयर बैलून में हुआ क्या था. इस पूरे मामले को लेकर मंदसौर कलेक्टर के बाद अब हॉट एयर बैलून पायलट का बयान सामने आया है. पायलट ने हॉट एयर बैलून की पूरी टेक्निक समझाने के साथ ही बताया है कि उसकी फंक्शनिंग किस तरह की होती है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधी सागर में वाटर स्पोर्ट का लुत्फ लिया (ETV BHARAT)

बैलून को उड़ने के लिए गर्म हवा की जरूरत

मंदसौर कलेक्टर अदिती गर्ग के अनुसार "मुख्यमंत्री डॉ. यादव केवल एयर बैलून को देखने के लिए गए थे. हॉट एयर बैलून, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गर्म हवा का गुब्बारा होता है. इसे उड़ान भरने योग्य बनाए रखने के लिए हवा को गर्म किया जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उठ सके और तैरता रहे. इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानक पूरी तरह से पालन किए गए हैं. नागरिकों से निवेदन है कि वे असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें."

मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर उठे थे सवाल

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 सितंबर को मंदसौर पहुंचे. उन्होंने जनता को यहां टूरिज्म की नई सौगात दी. उन्होंने गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण के साथ-साथ नई टेंट सिटी जनता को समर्पित की. उन्होंने यहां प्राकृतिक नजारों का आनंद भी उठाया. अगले दिन सुबह 13 सितंबर को चर्चा होने लगी कि सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक हो गई. वे हॉट एयर बैलून का आनंद नहीं उठा सके, क्योंकि बैलून में आग लग गई. इसके बाद मंदसौर प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच की. मंदसौर प्रशासन की जांच में पता चला कि वायरल हो रही खबरें निराधार हैं. सीएम डॉ.यादव हॉट एयर बैलून देखने गए थे. वहां किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ.

मुख्यमंत्री मोहन यादव वोटिंग करते हुए (ETV BHARAT)

सीएम मोहन यादव ने चंबल नदी में की बोटिंग

बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां की चंबल नदी में खुद बोट चलाई. इस मौके पर उन्होंने कहा "इस प्रकार की गतिविधियां न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगी बल्कि प्रदेश की प्राकृतिक धरोहरों को देखने-समझने का नया अवसर भी प्रदान करेंगी." इसके बाद सीएम डॉ. यादव ने सफारी जीप में बैठकर टेंट सिटी का भी अवलोकन किया और सुविधाओं-व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने कहा "प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है. चंबल नदी क्षेत्र में विकसित हो रही पर्यटन गतिविधियां न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेंगी बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी."