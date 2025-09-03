ETV Bharat / state

GST काउंसिलिंग के बाद उद्योगपतियों को खुशखबरी! पीएम मित्र पार्क के लिए मिले 12508 करोड़ - MP GST COUNCIL MEETING

मध्य प्रदेश स्थित धार में बनेगा पीएम मित्र पार्क. जिसको लेकर इंटरैक्टिव सेशन में 12 हजार 508 रुपए निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त.

MP GST COUNCIL MEETING
पीएम मित्रा के लिए मिले 12508 करोड़ के प्रस्ताव (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 10:03 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 10:21 PM IST

भोपाल: गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच टैक्सटाइल सेक्टर का पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है. इसके संचालन के लिए प्रदेश में कच्चे माल से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. मध्य प्रदेश निवेशकों की अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरे, इसके लिए हर संभव व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''मध्य प्रदेश नहीं, अब यह मॉडल प्रदेश हो गया है.''

डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली में इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन पीएम मित्र पार्क के इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि, ''जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उद्योगपतियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी. मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं. देश के 7 पीएम मित्र पार्क से एक लाख करोड़ का निवेश और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.''

मध्य प्रदेश स्थित धार का पीएम मित्र पार्क को लेकर हुए इंटरेक्टिक सेशन में 12 हजार 508 रुपए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. दिल्ली के होटल आईटीसी मौर्या में हुए इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज के इंटरेक्टिव सेशन को संबांधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि, ''आप कारोबार में आगे बढ़े, व्यापार-व्यवसाय की सफलता की गारंटी हमारी सरकार है. जहां इंडस्ट्री लग रही है वहां ताला चाबी का भी काम नहीं है. धार के पीएम मित्र पार्क का जल्द ही भूमि पूजन होगा. यह पार्क देश को विश्व की टैक्सटाइल केपिटल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.''

PM MITRA PARK Dhar MP
पीएम मित्र पार्क से आएंगी बम्पर नौकरियां (ETV Bharat)

पीएम मित्र पार्क से आएंगी बम्पर नौकरियां
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि, ''प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयात शुल्क में छूट मिलना उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक मदद है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, ''पीएम मित्र पार्क युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अहम सिद्ध होगा. वर्तमान में समय थोड़ा कठिन है, लेकिन यही समय है सही समय है निवेश का.''

PM MITRA PARK Dhar MP
मध्य प्रदेश स्थित धार में बनेगा पीएम मित्रा पार्क (ETV Bharat)

उद्योगपतियों के सुझावों पर गंभीरता से विचार
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि, ''कपड़ा मंत्रालय उद्योगपतियों की ओर से आ रहे सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार कर रहा है. जीएसटी काउंसिल की बैठक और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योगपतियों को खुशखबरी मिल सकती है. दुनिया में टैक्सटाइल सेक्टर का 800 बिलियन डॉलर का मार्केट है. मंत्रालय ने 40 देशों में निर्यात के लिए कार्ययोजना तैयार की है. पिछले दिनों इंदौर में टैक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों से मिला था. आज भी उद्योगपतियों का वही उत्साह नजर आ रहा है.''

PM MITRA PARK INVESTMENT PROPOSALS
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया संबोधित (ETV Bharat)

धार में बनेगा क्राफ्ट विलेज, 2000 करोड़ का पीएम मित्र पार्क
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि, ''मध्य प्रदेश देश का पहला ग्रीन फील़्ड राज्य है. राज्य ने पीएम मित्र पार्क में औद्योगिक जमीन आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है. प्रदेश में लॉजिस्टिक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. धार का बाघ प्रिंट मशहूर है. इस प्रिंट को पूरी तरह से नदी के पानी का उपयोग कर प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है. राज्य सरकार यहां एक क्राफ्ट विलेज बनाने के लिए कार्य कर रही है.''

PM MITRA PARK Dhar MP
मध्य प्रदेश स्थित धार में बनेगा पीएम मित्रा पार्क (ETV Bharat)

प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं. काफी चर्चाओं के बाद 2000 करोड़ रुपए की पीएम मित्र पार्क की योजना तैयार की गई है. कपड़ा मंत्रालय अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने बताया कि, ''देश के अलग-अलग राज्यों में अभी 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं. इनमें मध्य प्रदेश के बदनावर (धार) का पीएम मित्र पार्क भी शामिल है. इन सभी में मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जिसने पीएम मित्र पार्क के भूमि आवंटन के लिए निवेशकों से आवेदन बुलाए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5-एफ विजन पर काम कर रहे हैं.''

उद्योगों के लिए एमपी में सारी सुविधाएं
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह ने कहा कि, ''धार में देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बनेगा. यहां 52 लाख रुपए प्रति एकड़ दर पर जमीन उपलब्ध है. यहां 12 मेगावॉट का सोलर पावर स्टेशन भी बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईज ऑफ डूइंग पर विशेष जोर दे रहे हैं. इसी आधार पर प्रदेश सरकार 30 दिन में उद्योग शुरू करने के लिए कार्य कर रही है.''

PM MITRA PARK INVESTMENT PROPOSALS
पीएम मित्रा के लिए मिले 12508 करोड़ के प्रस्ताव (ETV Bharat)

''प्रदेश में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार है. राज्य सरकार ने पिछले साल 5100 करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया है. मुख्यमंत्री उद्योग संबंधित कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष हैं. गारमेंट सेक्टर में प्रति श्रमिक 5 हजार रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो 10 साल तक उद्योग समूह को मिलेगी.''

15 कंपनियों ने दिए निवेश के प्रस्ताव
इंटरैक्टिव सेशन में टेक्सटाइल से जुड़ी 15 कंपनियों ने निवेश को लेकर रूचि दिखाई है. इन कंपनियों ने 12 हजार 508 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं. इनमें 18 हजार से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे.
- ट्राइडेंट ने 4500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया.
- ए.बी. कॉटस्पिन इंडस्ट्रीज ने 1300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया.
- अरविंद मिल्स ने 1024 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया.
- सनातन टेक्सटाइल्स ने 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया.
- बीएसएल सदस्यों ने 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव.
- बेस्ट कॉर्पोरेशन तिरूपुर ने 832 करोड़ रुपए का प्रस्ताव.
- शर्माजी यार्न प्रा. लि. ने 800 करोड़ रुपए.
- आरएसवीएम (एलएनजे भीलवाड़ा) ने 700 करोड़ रुपए.
- आर. आर. जैन इंडस्ट्रीज ने 550 करोड़ रुपए.
- फेबयान टेक्सटाइल प्रा. लि. ने 308 करोड़ रुपए.
- वंश टेक्नोफैब प्रा. लि. ने 237 करोड़ रुपए.
- मोहिनी एक्टिव लाइफ प्रा. लि. ने 141 करोड़ रुपए.
- अनीका टेक्सफैब ने 100 करोड़ रुपए.
- वेदांत कॉटन प्रा. लि और एनटीपी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. ने 8-8 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं.

