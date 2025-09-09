ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में वाहन स्क्रैप कराना फायदे का सौदा, मिलेगी भारी छूट, मोहन कैबिनेट का फैसला

मध्य प्रदेश में मंगलवार को हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक, स्क्रैप वाहनों पर मिलेगी बंपर छूट, कैबिनेट का फैसला.

मध्य प्रदेश में वाहन स्क्रैप कराना फायदे का सौदा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 1:57 PM IST

भोपाल: अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से मुक्ति पाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब स्क्रैप करने वाली संस्था और वाहन मालिकों को बड़ी छूट देने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. कैबिनेट में तय किया गया है कि अब प्रदेश में बीएस 1 और बीएस 2 वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैप कराने वाले वाहन चालकों को अगला वाहन खरीदने पर कर में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके अलावा स्क्रैप करने वाली संस्था को भी लाभ मिलेगा.

पहले मिलती थी 25 फीसदी छूट

मध्य प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी सितंबर 2021 से लागू है. उधर केन्द्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू करने के बाद एमपी सरकार ने भी वाहन मालिकों को राहत देने कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश में वाहन स्क्रैप करने वाली संस्था को उद्योग की श्रेणी में लाया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि जो भी फायदे दूसरे उद्योगों को मिलते हैं, वह स्क्रैप करने वाली संस्था को भी मिलेगी.

सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में स्क्रैप करने वाली संस्थाओं की बढ़ोत्तरी होगी. सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "एमपी में स्कैप करने वाली संस्थाओं के अलावा यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को स्क्रैप कराता है, तो उसे नए वाहन खरीदते समय लगने वाले टैक्स पर भी 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. भारत सरकार द्वारा इसके लिए प्रदेश सरकार को टैक्स पर दी जाने वाली छूट की 50 फीसदी राशि का भुगतान किया जाएगा."

बकाया टैक्स और पेनल्टी में भी छूट

दरअसल, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में 15 साल और उससे पुराने वाहनों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन लोग अपने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए आगे नहीं आ रहे. परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में 88 हजार से ज्यादा कार ही स्क्रैप के योग्य हैं, लेकिन यह अभी भी सड़कों पर दौड़ रही हैं. इसके अलावा 74 हजार 794 ट्रेक्टर्स, 46 हजार 999 ऑटो, 72 हजार 502 ट्रक, 14 हजार 813 बस, 2 लाख से ज्यादा बाइक और 76 हजार 188 स्कूटर स्क्रैप किए जाने के योग्य हैं.

यानी यह 10 साल और 15 साल से ज्यादा समय के हो चुके हैं. राज्य शासन वाहन को स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर मार्च 2026 तक बकाया टैक्स और पेनल्टी में भी 90 फीसदी की छूट दे रही है. अधिकारियों के मुताबिक कई वाहन चालक इसलिए भी वाहनों को स्क्रैप के लिए लेकर नहीं जाते, क्योंकि उन पर टेक्स बकाया होता है.

