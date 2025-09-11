ETV Bharat / state

बारहवीं के टॉपर्स को मिली स्कूटी, मोहन यादव ने बताया कैसे आगे की पढ़ाई का खर्च होगा आसान

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "केवल स्कूल की पढ़ाई के बाद जो छात्र विदेश में पढ़ने की हसरत रखते हैं, उनको चिंता करने की जरुरत नहीं. सरकारी खर्च पर वो विदेश में पढ़ सकते हैं." भोपाल के मिंटो हॉल में हुए इस आयोजन के बाद मोहन यादव ने छात्रा के साथ स्कूटी की सवारी की.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुरुवार को 7832 छात्रों को स्कूटी तोहफे में दी. इसके अलावा सेनिटेशन-हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ दिए गए. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपये की राशि अलग से दी गई.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छात्रा के पीछे स्कूटी पर बैठकर सवारी की. यातायात के नियमों का ध्यान रखते हुए हेलमेट लगाने के बाद ही स्कूटी पर बैठे. गार्जियन की तरह मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गाड़ी सड़क पर चलाने से पहले नंबर प्लेट लगवाने, लाइसेंस बनवाने और गाड़ी सावधानी से चलाने की सलाह भी दी.

2 (ETV Bharat)

7 हजार से ज्यादा बच्चों को स्कूटी

आज का दिन मध्य प्रदेश के स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए बेहद खास रहा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 7832 बच्चों को स्कूटी की सौगात दी. इसके अलावा मध्य प्रदेश की 20 लाख से ज्यादा बालिकाओं के खाते में सेनिटेशन हाइजीन योजना के तहत 61.12 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई. वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में 20 हजार से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपए दिए गए.

7 हजार से ज्यादा बच्चों को स्कूटी (ETV Bharat)

मोहन यादव ने स्टूडेंट के साथ की स्कूटी राइड

स्कूटी गिफ्ट करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभिभावक की तरह 12वीं की छात्रा हर्षिता यादव के साथ स्कूटी राइडिंग भी की. उस समय ठहाके लग गए जब सीएम मोहन यादव ने छात्रा से पूछा कि मुझे गिरा तो नहीं दोगी. मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि किस तरह से स्कूटी को लेकर सड़क पर निकलने से पहले यातायात के नियमों का पालन करना है. स्कूटी में नंबर प्लेट लगवानी है और हेलमेट लगाने के बाद ही घर से निकलना है. साथ में गाड़ी चलाते समय भी क्या सावधानी रकनी है ये भी मुख्यमंत्री ने बताया.

बारहवीं के टॉपर्स को मिली स्कूटी (ETV Bharat)

'नौकरी करने वाले नहीं देने वाले बनो'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि सरकार बच्चों को इस स्कूटी पर बैठकर आगे बढ़ते देखना चाहती है. बदलते दौर में प्रदेश के युवा नौकरी करने वाले नही बल्कि नौकरी देने वाले बनें. इसके लिए राज्य सरकार औद्योगीकरण अभियान चला रही है.

मोहन यादव ने बताया कैसे आगे की पढ़ाई का खर्च होगा आसान (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को धार आ रहे हैं. जहां वे बदनावर में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे. इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2025 में भोपाल आए थे. उस वक्त जीआईएस में प्रदेश को 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपए का बड़ा निवेश मिला था और मध्यप्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी खुले थे.

'बच्चों के लिए जश्न का दिन'

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि "आज स्कूल शिक्षा विभाग के बच्चों के लिए जश्न का दिन है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सदैव बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं. राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के छात्र और अधिकारी जुड़े हुए हैं. आज स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 7 हजार से अधिक विद्यार्थियों को स्कूटी मिल रही है. बच्चे अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाएं और शिक्षकों व अभिभावकों के निर्देशों का पालन करें.

