12वीं के 7,832 टॉपर्स को मोहन यादव देंगे स्कूटी, लड़कियों के खाते में डालेंगे 68 करोड़

Published : September 10, 2025 at 8:33 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 8:44 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है. 7,832 टॉपर विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को राजधानी के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में स्कूटी की चाबी सौंपने जा रहे हैं. इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे से किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चौतन्य कुमार कश्यप और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर भी उपस्थित रहेंगी. सरकारी स्कूल के टॉपर्स को मिलेगी स्कूटी की राशि बता दें कि मध्य प्रदेश में निःशुल्क ई-स्कूटी/आईसीईएस योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालित की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र-छात्राएं पात्र होते हैं, जिन्होंने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला में पढ़ाई की हो. साथ ही हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) में समस्त संकाय को शामिल कर अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में टॉप किया हो.

