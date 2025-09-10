ETV Bharat / state

12वीं के 7,832 टॉपर्स को मोहन यादव देंगे स्कूटी, लड़कियों के खाते में डालेंगे 68 करोड़

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकारी स्कूल के 7,832 विद्यार्थियों को सौंपेंगे स्कूटी की चाबी, सेनिटेशन एवं हाइजीन के 61 करोड़ रुपए की राशि लड़कियों के खाते में करेंगे ट्रांसफर.

MOHAN YADAV GIFT SCOOTY 12TH TOPPER
12वीं के 7832 टॉपर्स को मोहन यादव देंगे स्कूटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:33 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है. 7,832 टॉपर विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को राजधानी के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में स्कूटी की चाबी सौंपने जा रहे हैं. इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे से किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चौतन्य कुमार कश्यप और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर भी उपस्थित रहेंगी.

सरकारी स्कूल के टॉपर्स को मिलेगी स्कूटी की राशि

बता दें कि मध्य प्रदेश में निःशुल्क ई-स्कूटी/आईसीईएस योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालित की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र-छात्राएं पात्र होते हैं, जिन्होंने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला में पढ़ाई की हो. साथ ही हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) में समस्त संकाय को शामिल कर अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में टॉप किया हो.

बालिका विद्यालय की दशा में स्कूल की टॉपर एक बालिका को, बालक विद्यालय होने की दशा में एक टॉपर बालक को और को-एड स्कूल जिसमें बालक बालिकाएं दोनों अध्ययनरत हों. ऐसी स्थिति में स्कूल की एक टॉपर बालिका और एक टॉपर बालक अर्थात एक स्कूल से दो विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान किए जाने का प्रावधान है.

सेनिटेशन एवं हाइजीन के लिए 61 करोड़ करेंगे ट्रांसफर

कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री सरकारी स्कूल के टॉपर्स को स्कूटी वितरण के साथ सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना की राशि भी छात्राओं के खातों में हस्तांतरित करेंगे. बता दें कि इस योजना के तहत शासकीय विद्यालयों की कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए 300 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है. समग्र शिक्षा की सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं तक की 20 लाख 37 हजार 439 बालिकाओं को लगभग 61 करोड़ रुपए डीबीटी द्वारा बालिकाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.

बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ का स्टायपंड

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 20 हजार 100 बालिकाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ रुपये स्टायपंड की राशि डालेंगे. दरअसल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्टायपंड योजना के अंतर्गत छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं को स्टायपंड के लिए प्रत्येक बालिका को 3400 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान है. अधिकारियों ने बताया कि "स्कूल शिक्षा विभाग और जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एनआईसी वेबकास्ट के साथ सोशल मीडिया पर होगा."

Last Updated : September 10, 2025 at 8:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MP FREE SCOOTY YOJANAMP BOARD GOVT SCHOOLMADHYA PRADESH 12TH TOPPERMOHAN YADAV GIFT STUDENTMOHAN YADAV GIFT SCOOTY 12TH TOPPER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गैंगस्टर की मौत पर भड़काऊ रील बना फंसे एजाज खान, एक्टर के खिलाफ इंदौर में FIR

मैहर में किसानों का टूटा सब्र, बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश, SDM कार्यालय में हंगामा

छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर गिरेगी गाज!, जांच में मिली गड़बड़ियां, कुलगुरु पर गंभीर आरोप

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.