भोपाल: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के 55 जिलों में ध्वजारोहण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट और राज्यमंत्रियों के साथ 24 जिलों में कलेक्टरों को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. तय कार्यक्रम के अनुसार 15 अगस्त को राजधानी के लाल परेड मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे. जबकि शहडोल जिले में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह जबलपुर जिले में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ध्वजारोहण करेंगे.

विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे ध्वजारोहण

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के 55 जिलों में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी केवल मंत्रियों को सौंपी गई है. इसमें विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल नहीं हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सतना जिले में ध्वजारोहण करेंगे. इसी तरह भिंड में श्रम एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, मंडला में संपतिया उइके, खरगोन में विश्वास सारंग, सीहोर में कृष्णा गौर और रतलाम जिले में मंत्री विजय शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

शहडोल और जबलपुर में डिप्टी सीएम करेंगे ध्वजारोहण (ETV Bharat)

24 जिलों में कलेक्टर लेंगे परेड की सलामी (ETV Bharat)

इन 24 जिलों में कलेक्टर लेंगे परेड की सलामी

सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों में मुख्य अतिथि की जो सूची जारी की है, उसमें 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे. इनमें इंदौर, धार, झाबुआ, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, उज्जैन, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, हरदा, नीमच, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और उमरिया जिले शामिल हैं.

मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आवंटित जिलों की सूची

1. डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री - भोपाल

2 जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री - जबलपुर

3. राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री - शहडोल

4. कुंवर विजय शाह, मंत्री - रतलाम

5. कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री - सतना

6. प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री - भिण्ड

7. राकेश सिंह, मंत्री - नर्मदापुरम

8. करण सिंह वर्मा, मंत्री - मुरैना

9. उदय प्रताप सिंह, मंत्री - बालाघाट

10. सम्पतिया उइके, मंत्री - मंडला

11. तुलसीराम सिलावट, मंत्री - बुरहानपुर

12. एदल सिंह कंषाना, मंत्री - छतरपुर

13. निर्मला भूरिया, मंत्री - मंदसौर

14. गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री - नरसिंहपुर

15. विश्वास सारंग, मंत्री - खरगोन

16. नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री - ग्वालियर

17. नागर सिंह चौहान,मंत्री - अलीराजपुर

18. प्रधुम्न सिंह तोमर, मंत्री - पांढुर्ना

19. राकेश शुक्ला, मंत्री - श्योपुर

20. चेतन्य काश्यप, मंत्री - राजगढ़

21. इन्दर सिंह परमार, मंत्री - दमोह

22. कृष्णा गौर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सीहोर

23. धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - खंडवा

24. दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सीधी

25. गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - बड़वानी

26. लखन पटेल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - मऊगंज

27. नारायण सिंह पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - रायसेन

28. नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री - बैतूल

29. प्रतिमा बागरी, राज्यमंत्री - डिंडोरी

30. दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री - अनूपपुर

31. राधा सिंह, राज्यमंत्री - मैहर