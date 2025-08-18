भोपाल/नई दिल्ली: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की. पीएम मोदी को मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन के लिए आमंत्रण दिया. इस दौरान मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर भी दोनों के बीच वार्ता हुई. मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश के लिए उद्यमियों से हुए एमओयू के बारे में मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को जानकारी दी. पीएम से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव संसद भवन पहुंचे. यहां मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. इस दौरान मोहन यादव से मिलने के लिए विपक्षी दलों के नेता भी उत्साहित दिखे.

पीएम मोदी के साथ विकास कार्यों पर मंथन

संसद भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा " मध्य प्रदेश में वंदे मेट्रो कोच की फैक्ट्री का भूमिपूजन हो चुका है. साथ ही बहुत जल्द भोपाल में मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू होने जा रही है. इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से जानकारी दी." बता दें कि इंदौर में पहले ही मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है.

किसान सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण

पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का न्यौता (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया "उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विकास कार्यों को लेकर मार्गदर्शन लिया. साथ ही पीएम मोदी को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन और भोपाल में मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है. प्रधानमंत्री मोदी जी से की गई प्रत्येक भेंट नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का संचार करती है."

स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प

संसद भवन परिसर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "भारत अब स्वदेशी अभियान की ओर चल पड़ा है. इस अभियान में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकर करने के लिए मध्य प्रदेश में वोकल फॉर लोकल के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं. छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमियों को लगातार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं."

मध्य प्रदेश में सवा साल में 30 लाख करोड़ के एमओयू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश में पिछले सवा साल में औद्योगीकरण की दिशा उल्लेखनीय काम हुए हैं. प्रदेश के हर अंचल में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. इनमें करोड़ों रुपये के निवेश के लिए एमओयू किए गए. भोपाल में फरवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देशभर के बड़े उद्योगपति शामिल हुए. इस दौरान भी मध्य प्रदेश में बड़े निवेश के एमओयू किए गए. इस प्रकार मध्यप्रदेश ओद्यौगीकरण की दिशा में तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है. सवा साल के अंदर 30 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं. इनसे 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा."

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने सिंचाई को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया "प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच नदियों के पानी को लेकर समझौता हुआ. केन-बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों की तकदीर बदलने वाली है. प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है."

आने वाले समय में किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराकर उन्हें बिजली के बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी. इसके साथ ही धार जिले में स्थापित होने वाले पीएम मित्र पार्क के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.

रायसेन जिले में वंदे मेट्रो कोच फैक्ट्री

गौरतलब है कि हाल ही में भोपाल से सटे रायसेन जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्राम उमरिया में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 1800 करोड़ रुपए की लागत रेल कोच इकाई का भूमिपूजन किया है. इस प्रोजेक्ट से भोपाल के साथ ही रायसेन, सीहोर और विदिशा आदि जिलों के लोगों को रोजगार मिलेगा. दावा किया जा रहा है कि इस परियोजना में 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.