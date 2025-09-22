ETV Bharat / state

कपड़े खरीदने भरे बाजार में पहुंचे मोहन यादव, GST बचत उत्सव पर लोगों से की बात

नवरात्रि के पहले दिन खरीददारी करने भोपाल के मार्केट पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव,जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जानी लोगों की राय, स्वदेशी अपनाने की अपील.

MOHAN YADAV BUY KURTA
कपड़े खरीदने भरे बाजार में पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 7:54 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 8:01 PM IST

भोपाल: जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े चौक बाजार पहुंचकर आम लोगों और व्यापारियों से बात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक दुकान से कुर्ता भी खरीदा. सीएम मोहन यादव ने कहा जीएसटी कम होने से बाजार में उत्साह और रौनक बढ़ी हुई है, स्वदेशी के भाव को लेकर उद्योगपति, व्यवसायी और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री के साथ भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवानी दास सबनानी और महापौर मालती राय मौजूद थीं.

मुख्यमंत्री ने खरीदा कुर्ते का कपड़ा

मुख्यमंत्री भोपाल के सबसे बड़े बाजार चौक पहुंचे. जहां व्यापारियों ने फूलों से सीएम का स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई दुकानों से जीएसटी को लेकर चर्चा की. इसके बाद मुख्यमंत्री एक खादी की दुकान पर पहुंचे. यहां उन्होंने अपने लिए एक खादी के कुर्ता के कपड़ा भी खरीदा. मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि "आज स्वदेशी अपनाओं और देश को आत्मनिर्भर बनाओं अभियान शुरू किया है. हर काल में जिस कारण से भारत पहचान बना था, वह स्वदेशी का भाव था.

जीएसटी को लेकर मोहन यादव ने की लोगों से बात (ETV Bharat)

सभी दुकानदारों, छोटे-छोटे व्यवसासियों को प्रोत्साहित देने और भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी अपनाने का भाव पैदा होना जरूरी है. सरकार इसको लगातार बढ़ावा दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने भी खादी के कुर्ते का कपड़ा खरीदा है. उन्होंने कहा कि अब दशहरा और दीपावली आ रही है तो नए कपड़े तो चाहिए है या नहीं."

दुकानदारों और खरीदारों से की चर्चा

मुख्यमंत्री इसके बाद चौक बाजार की एक साड़ी की दुकान में भी पहुंचे. मुख्यमंत्री ने यहां साड़ी खरीद रही महिलाओं और दुकानदार से बात की. दुकानदार अमित अग्रवाल ने कहा कि "जीएसटी कम होने से सभी सेक्टर्स में लाभ मिला है. कपड़ा बाजार में ही देखे तो पहले कपड़े पर 12 फीसदी का जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह घटकर 5 फीसदी रह गया है. यानी सीधे-सीधे 7 फीसदी का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा. अब दीपावली और करवा चौथ का त्योहार आने वाला है. बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने निकलेंगी और इसका उन्हें लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से चर्चा की है और जीएसटी कम होने के फायदे के बारे में पूछा. उन्होंने कहा कि जीएसटी कम होने का उपभोक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए." खरीददार संगीता अग्रवाल ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने हमें बताया कपड़ों पर जीएसटी 7 फीसदी कम हो गया है. उन्होंने बताया कि जीएसटी कम होने से खरीदारी में फायदा मिला है. जो साड़ी 2 हजार की मिल रही थी, उसमें हमें करीब 150 रुपए की बचत हुई है."

सांसद बोले स्वदेशी से घर का पैसा घर में रहेगा

भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा "आज हर घर स्वदेशी है. अपने देश के अंदर उत्पादन होगा, निर्माण होगा. देश में बना सामान हम खरीदेंगे तो देश का पैसा देश में ही रोटेशन होगा और हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा. जीएसटी कम होने से बाजारों में उत्साह है. नवरात्रि पर्व की शुरूआत बाजार में भी नई उमंग के साथ हुई है."

Last Updated : September 22, 2025 at 8:01 PM IST

