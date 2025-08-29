भोपाल: अनुराग जैन मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में काम करते रहेंगे. केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने अनुराग जैन को एक साल का एक्सटेंशन दे दिया है. अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर्ड होने जा रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलने की बधाई दी है. उधर, अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलने के बाद मुख्य सचिव पद की दौड़ में शामिल एसीएस डॉ. राजेश राजौरा, अशोक वर्णवाल सहित दूसरे अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को अब इस पद के लिए एक साल का और इंतजार करना होगा.

केंद्रीय गृहमंत्री से मिले थे मुख्यमंत्री

अनुराग जैन को एक्सटेंशन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो बार दिल्ली का दौरा किया. मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मंगलवार को मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली गए थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव भी उनके साथ मौजूद थे. इसके बाद गुरुवार को भी मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे. उधर देर शाम अनुराग जैन के एक्सटेंशन के आदेश जारी हो गए.

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

अनुराग जैन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने लिखा मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी आपको कार्यकाल के एक वर्ष बढ़ाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव, नवाचारों और सतत् प्रयासों से प्रदेश की विकास यात्रा निरंतर नए प्रतिमान स्थापित करें, मेरी मंगलकामनाएं.

मोदी सरकार में लोकप्रिय रहे हैं अनुराग जैन

1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को पिछले करीबन 30 सालों का प्रशासनिक अनुभव है. वे केन्द्र और राज्य सरकारों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. केन्द्र की मोदी सरकार में भी अपनी कार्यप्रणाली के चलते पसंदीदा अधिकारियों में गिने जाते रहे. अनुराग जैन के पहले इकबाल सिंह बैंस को दो बार केन्द्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया था. इसी तरह विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते वीरा राणा को भी एक बार एक्सटेंशन दिया गया था.