ETV Bharat / state

मोहन यादव ने पहनी सफेद शर्ट काली टोपी और खाकी पेंट, दंड लेकर पहुंचे RSS के पथ संचलन

सफेद शर्ट काली टोपी और खाकी पेंट में दिखे मोहन यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 2, 2025 at 1:19 PM IST | Updated : October 2, 2025 at 1:33 PM IST 2 Min Read

भोपाल: विजयदशमी के अवसर पर राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम और आरएसएस द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में आरएसएस के कार्यक्रम में संघ कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए. सीएम मोहन यादव ने इस दौरान आरएसएस की गणवेश धारण की हुई थी और वे हाथ में दंड भी लिए हुए थे. मुख्यमंत्री आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस की गणवेश धारण कर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. छोटे काफिले के साथ हुए शामिल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विजयदशमी के मौके पर भोपाल के नेहरू नगर में कार्यक्रम रखा गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होने पहुंचे. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सादगी के साथ पहुंचे. इस दौरान सीएम का गाड़ियों का काफिला भी छोटा रखा. गाड़ियों में भी हूटर नहीं बजाया गया. मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरे तो इस बार वे सफेद शर्ट और खाकी फुल पेंट और सिर पर काली टोपी लगाए हुए थे, जो आरएसएस की गणवेश है. RSS के पथ संचालन में शामिल हुए सीएम (ETV Bharat)

Last Updated : October 2, 2025 at 1:33 PM IST