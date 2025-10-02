ETV Bharat / state

मोहन यादव ने पहनी सफेद शर्ट काली टोपी और खाकी पेंट, दंड लेकर पहुंचे RSS के पथ संचलन

विजयदशमी के मौके पर भोपाल में हुआ RSS का पथ संचलन कार्यक्रम,संघ की गणवेश पहनकर शामिल हुए सीएम मोहन यादव, RSS को हुए 100 साल.

MOHAN YADAV RSS PATH SANCHALAN
सफेद शर्ट काली टोपी और खाकी पेंट में दिखे मोहन यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 1:19 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 1:33 PM IST

भोपाल: विजयदशमी के अवसर पर राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम और आरएसएस द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल में आरएसएस के कार्यक्रम में संघ कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए. सीएम मोहन यादव ने इस दौरान आरएसएस की गणवेश धारण की हुई थी और वे हाथ में दंड भी लिए हुए थे. मुख्यमंत्री आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस की गणवेश धारण कर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.

छोटे काफिले के साथ हुए शामिल

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विजयदशमी के मौके पर भोपाल के नेहरू नगर में कार्यक्रम रखा गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होने पहुंचे. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सादगी के साथ पहुंचे. इस दौरान सीएम का गाड़ियों का काफिला भी छोटा रखा. गाड़ियों में भी हूटर नहीं बजाया गया. मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरे तो इस बार वे सफेद शर्ट और खाकी फुल पेंट और सिर पर काली टोपी लगाए हुए थे, जो आरएसएस की गणवेश है.

RSS के पथ संचालन में शामिल हुए सीएम (ETV Bharat)

कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पहले उन्होंने हाथ में दंड लिया और फिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. इस दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर ही सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने बाहर ही रोक दिया.

BHOPAL RSS PATH SANCHALAN
भोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में RSS पथ संचालन (ETV Bharat)

दशहरे के बाद निकलेगा पथ संचलन

आमतौर पर आरएसएस हर साल दशहरे पर पथ संचलन निकालती है, लेकिन इस बार विजयदशमी के बाद पथ संचलन किया जाएगा. इसमें भोपाल सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में पथ संचलन निकाला जाएगा. इसके पहले घर-घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा. पथ संचलन के लिए आरएसएस की शखाओं में अभ्यास सत्र चल रहा है. इसमें डफली दल और घोष वाघ्ज्ञ यंत्रों की टीमों को तैयार किया जा रहा है. भोपाल में करीबन 280 शाखाएं सक्रिय रहती हैं.

Mohan Yadav Wear RSS Uniform
कार्यक्रम में जाते मोहन यादव की तस्वीर (ETV Bharat)

प्रदेश भर में हो रहे शस्त्र पूजन

दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है. इस बार हर जिले में होने वाले शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मंत्री और जन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री शस्त्र पूजन कार्यक्रम में इंदौर में शामिल होने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री इंदौर के पुलिस लाइन में शामिल होंगे. जबकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भोपाल के पुलिस लाइन में होने वाले शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे.

