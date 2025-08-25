ETV Bharat / state

मंगलवार का बड़ा दिन, इंजीनियर से नर्स तक, मोहन यादव देंगे पक्की नौकरी की चिट्ठी - MP POWER COMPANIES JOBS

मध्य प्रदेश में 51 हजार 711 पदों को मंजूरी. मंगलवार को 1060 युवाओं को बिजली कंपनियों में अपॉइंटमेंट लेटर देंगे सीएम मोहन यादव.

MP power companies jobs
मध्य प्रदेश बिजली कंपनियों में नौकरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 7:49 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में नौकरी पाने वाले 1060 भावी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपॉइंटमेंट लेटर देंगे. भोपाल में होने जा रहे इस आयोजन में 51 हजार 711 नए स्थाई पदों को मंजूरी देने लिए सीएम डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन भी किया जाएगा. जिन पदों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उनमें इंजीनियर से लेकर अकाउंटेंट और लाइन अटेंडेंट से लेकर सिक्योरिटी ऑफिस, नर्स, लैब टेक्नीशियन तक शामिल हैं.

इनके लिए कल बड़ा दिन, मिलेगी पक्की नौकरी की चिट्ठी
मध्य प्रदेश में उन लोगों के लिए कल मंगलवार का दिन खास होगा. जिन्हें बिजली कंपनियों के एक हजार 60 पदों पर काम करने के लिए नियुक्ति पत्र मिलेंगे. राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन सभागार में 26 अगस्त को होने जा रहे इस आयोजन में विद्युत कंम्पनियों के नव नियुक्त 1060 कार्मिकों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जाएंगे.

उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि, ''इन चयनित पदों में बिजली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, लेखाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक, सहायक विधि अधिकारी, लाइन अटेंडेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, पॉवर प्लांट फार्मासिस्ट, केमिस्ट, एएनएम, ट्रेसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्निशियन, पब्लिसिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं.''

उर्जा मंत्री ने बताया कि, ''ऊर्जा विभाग की विभिन्न बिजली कंपनियों में रिक्त पदों की परीक्षा के बाद कर्मचारियों का चयन किया गया है. संकल्प-पत्र के आधार पर विभिन्न पदों पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भर्ती की गई है.'' ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को मंत्रालय में 26 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की.

51 हजार 711 नई नौकरियों को भी मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे रवीन्द्र भवन भोपाल में विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्त-पत्र वितरित करेंगे. कार्यक्रम में बिजली कंपनियों के लिए नवीन संगठनात्मक संरचना के तहत 51 हजार 711 नये स्थाई पदों की स्वीकृति के लिये मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया जायेगा. ऊर्जा मंत्री तोमर ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिये. उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया.

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. भोपाल में होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया है. इस अवसर पर प्रदेश की विभिन्न बिजली कंपनियों की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. साथ ही विद्युत कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी कर्मचारी हितों और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर चर्चा भी की जाए.

