कुमार विश्वास ने MCU में छात्रों को पढ़ाया पत्रकारिता का पाठ, बताया भूरे बालों वाले फूफा क्यों हैं परेशान - KUMAR VISHWAS SPEECH MCU

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्याय में 2025 के सत्र की शुरुआत. सत्रारंभ में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और मशहूर कवि कुमार विश्वास.

KUMAR VISHWAS SPEECH MCU
कुमार विश्वास ने MCU में छात्रों को पढ़ाया पत्रकारिता का पाठ (X/ Sanjay Dwivedi)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 8:13 PM IST

भोपाल: मशहूर कवि और शायर डॉ. कुमार विश्वास ने भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों को बताया कि एक तटस्थ पत्रकार कैसे बना जा सकता है. हाई सैलरीड जॉब के लिए लगी मीडिया की दौड़ में विश्वसनीयता का संकट कितना बड़ा है. अपने अंदाज के मुताबिक छात्रों को संबोधित करते कुमार यूक्रेन भी पहुंचे, अमेरिका भी और दिल्ली में कुत्तों के मुद्दे पर भी आए और कहा कि अच्छा हुआ कि दिल्ली से 4 टांगों वाले निकाले जा रहे वर्ना जाने कौन पकड़ा जाता. ट्रम्प को भूरे बालों वाला फूफा कहा और टैरिफ पर भी बात की. साथ ही विद्यार्थियों को बताया कि लाइक्स के लिए थंबनेल के लिए नहीं बल्कि आपकी लड़ाई इस पेशे की विश्वसनीयता को बचाने की है.

'अच्छा है दिल्ली से 4 टांगों वालों को निकाला जा रहा'

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सत्रारंभ 'अभ्युदय-2025' के मौके पर मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे कवि डॉ कुमार विश्वास ने अपने वक्तव्य में सीएम मोहन यादव के मुख्यमंत्री निवास में गौ पालन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि "कोई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निवास में कुत्ते भी पाल सकता है." इसी मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली में कुत्ते हटाए जाने के मामले का भी जिक्र किया. कुमार विश्वास ने किसी का नाम लिए बिना कहा, अच्छा है कि दिल्ली में 4 टांगों वालों को हटाया जा रहा है वरना जानें कौन पकड़ा जाता.

KUMAR VISHWAS SPEECH MCU
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्याय में 2025 सत्र की शुरुआत (X/ Dr Mohan Yadav)

कुमार विश्वास ने बताया फिक्सिंग वाली रील का फंडा

कुमार विश्वास ने छात्रों से कहा कि "आप सबसे चुनौतीपूर्ण व्यवसाय में जाने वाले हैं. आज भी छपे हुए शब्द को ही सत्य माना जाता है." उन्होंने कहा मेरे पिता यूट्यूब पर फिक्सिंग वाली कोई रील देख लेते हैं तो पूछते हैं कि ये सच है तो मैं उन्हें बताता हूं कि लाइक्स के लिए ये ऐसा थम्बनेल दिया गया है. आपको यह ध्यान रखना है विश्वसनीयता पर अपना जीवन झोंकना है.

MCU SESSION 2025 ABHYUDAY
मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का किया अनावरण (X/ Dr Mohan Yadav)

आपकी अपने काम के प्रति नैतिकता आपको मुकाम तक ले जाएगी. आपने गहराई में आपने जड़ों में जाना बंद कर दिया है. भारत के ज्ञान बोध में जो भाषा संस्कार है आपको उसे अपनाना है. आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या वामपंथ से प्रेरित हो लेकिन आप में हमेशा सत्य बोलने का साहस होना चाहिए. ये पत्रकारों की हेडलाइन में दिखाई देता है.

भूरे बालों वाला फूफा क्यों परेशान

अक्सर कुमार विश्वास अपने भाषणों में रेलेवेंसी का पूरा ख्याल रखते हैं. लिहाजा छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने टैरिफ विवाद का भी जिक्र किया और डोनाल्ड ट्रंप का बिना नाम लिए कहा, बढ़ती हुई टैरिफ से भूरे बालों वाला फूफा क्यों चिंतित है. दिन में 3 बार वो प्रधानमंत्री के लिए ट्वीट करता है.

अब इतना ही बाकी है कहना कि अगर तुमने बात नहीं की तो मैं नस काट लूंगा. परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा, मुझे आज भी याद है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब भी भारत पर कई तरह का बैन लगा था. उसके बाद भी हम जीवित रहे. ये 150 करोड़ लोगों का स्वस्फूर्त देश है.

नए शैक्षणिक सत्र अभ्युदय की शुरुआत

भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र अभ्युदय -2025 की शुरुआत हो गई है. बुधवार को आयोजित सत्रारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. मोहन यादव ने हिन्दी रचनाकार, कवि, लेखक और पत्रकार पद्म भूषण से अलंकृत पं. माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने की. सत्रारंभ का ये कार्यक्रम 22 अगस्त तक चलेगा.

