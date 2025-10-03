ETV Bharat / state

ओनली बॉयज डोरमेट्री, लकड़ी के लट्ठे से तय होता है इसमें रहेगा कौन

भोपाल में मिजो जनजातियों ने बनाया विशाल जाल बुक डॉरमेट्री, लड़कों को युद्ध कुश्ती और मुश्किल परिस्थितियों से निकलने की दी जाती है ट्रेनिंग.

Bhopal Mizo tribes boys dormitory
मिजो जनजातियों ने भोपाल में लड़कों के लिए बनाया डॉरमेट्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 8:06 PM IST

भोपाल: जाल बुक नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह कोई कहानी है, लेकिन इस जाल बुक में किस्से कहानी में किरदार गढ़े जाते हैं. जाल बुक मिजोरम के गांव में बनने वाला एक गुरुकुल है. मिजो समुदाय का गुरुकुल. इस ओनली बॉयज डॉरमेट्री में रहने की शर्त क्या है. यहां किस बात की ट्रेनिंग दी जाती है. कौन इसे चलाता है. इस डॉरमेट्री में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है. अब मिजो ट्राइब्स में भी ये डॉरमेट्री इतिहास बन रही है. तो इस जनजाति की परंपरा को कैसे और कौन सहेज रहा है. सिलसिलेवार पढ़िए.

जाल बुक, कहानियां सुन कर किरदार बनते हैं

जाल बुक मिजोरम की मिजो जनजाति की वो डॉरमेट्री है, जहां शादी से पहले लड़कों को रखा जाता है. ये उनकी परंपरा का भी हिस्सा है. मिजो जनजाति के गांव में परिवार के लड़के शादी से पहले इस डॉरमेट्री में भेजे जाते हैं. ये वो सेंटर होता है जहां कभी ये युद्ध कौशल और किस्सों कहानियों के साथ जीवन जीने की कला सीखते रहे हैं.

संग्रहालय के कीपर श्रीकांत गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

युवकों को युद्ध कुश्ती के लिए दी जाती है ट्रेनिंग

भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इस जाल बुक यानि यूथ डॉरमेट्री को रिनोवेट किया गया है. इस डॉरमेट्री के बनने से लेकर इसके रिनोवेशन तक का हिस्सा रहे संग्रहालय के कीपर श्रीकांत गुप्ता बताते हैं कि "ये इस जनजाति का अपने गांव के लड़कों को ट्रेनिंग देने का अपना सेंटर है. जहां उन्हें युद्ध कुश्ती के साथ कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकलना है ये सिखाया जाता है. यहां से जब ये लड़के निकलते हैं तो फिर बाहर की दुनिया में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं."

डॉरमेट्री में कौन रहेगा और कौन नहीं, लकड़ी का लट्ठा करेगा तय

इस जाल बुक डारमेट्री की सिलेक्शन प्रोसेस इतनी अजीब है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे. कोई मेंटल टेस्ट नहीं होता, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता के साथ आपकी सूझबूझ की परीक्षा ली जाती है. डॉरमेट्री में एंट्री के साथ रखा हुआ एक लकड़ी का लट्ठा तय करता है कि कौन इस डॉरमेट्री में रहेगा और कौन वापस जाएगा. श्रीकांत गुप्ता बताते हैं, "इनकी सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत अजीब है. डॉरमेट्री के दरवाजे पर लगा जो लकड़ी का लट्ठा है. युवक को उस लट्ठा पार करना होता है. जो इसे पार कर जाता है वो डॉरमेट्री में रहने की योग्यता पा लेता है. जो नहीं कर पाता वो वापस अपने घर लौट जाता है."

YOUTH TRAINED MARTIAL ARTS
मिजो जनजातियों ने भोपाल में लड़कों के लिए बनाया डॉरमेट्री (ETV Bharat)

जाल बुक के लिए पूरे गांव से आता है अनाज

खास बात ये है कि मिजो कम्यूनिटी में गांव-गांव में बनने वाले इन डॉरमेट्री को चलाने के लिए ना सरकार से मदद मांगी जाती है और ना ही किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाया जाता है. गांव के लोग ही इसे चलाते हैं. जिसके यहां जो अनाज होता है वो डॉरमेट्री में अपनी तरफ से हर-घर से दिया जाता है. इसी तरह बाकी जरूरत के सामान में भी होता है. एक तरीके से गांव में बनी इस डॉरमेट्री का पूरा ख्याल गांव के लोग ही करते हैं.

Bhopal Mizo tribes boys dormitory
भाल्लूपा के इशारे पर चलती है पूरी डॉरमेट्री (ETV Bharat)

भाल्लूपा के इशारे पर चलती है पूरी डॉरमेट्री

इस डॉरमेट्री को जो हैड करते हैं वो भाल्लुपा कहलाते हैं. उनकी अनुमति से ही इस डॉरमेट्री में सारी गतिविधियां चलती हैं. डॉरमेट्री में लगा बीच का पवित्र खम्बा भी खास होता है. अगर युद्ध की स्थिति में हमला हो जाए तो व्यक्ति इस खम्बे को पकड़कर खड़ा हो जाता है. उसकी जान बच जाती है, क्योंकि जो इंसान पिलर को पकड़ लेता है उस पर हमला नहीं किया जाता.

इस डॉरमेट्री में एक बड़ा सा हॉल है. जहां बीचोबीच आग सेंकने का स्थान है, जिसे टॉप कहते हैं. इसी के आस पास बैठकर ये लड़के किस्से कहानियां सुनते हैं और जीवन की शिक्षा लेते हैं. बाकी पूरे हॉल में बैठक के तीन हिस्से होते हैं. सबसे जूनियर एकदम जमीन पर बैठते हैं. उनसे जो सीनियर है वो एक पायदान ऊपर. भाल्लूपा समेत बाकी वरिष्ठ जनों के लिए बकायदा पिछले हिस्से में बैंच बनी होती है. युद्ध के लिहाज दुशमनों से बचने के लिए एक चोर दरवाजा भी है. जिससे कूद कर यहां जान बचाई जा सकती है.

