भोपाल मेट्रो को पीएम मोदी का इंतजार, 24 को CMRS दौरा, अक्टूबर में हरी झंडी

राजधानी भोपाल की पटरियों पर जल्द दौड़ेगी मेट्रो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाने का इंतजार,चमचमाती मेट्रो में चंद मिनटों में पूरा होगा सफर.

BHOPAL METRO PROJECT
भोपाल मेट्रो को PM मोदी का इंतजार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 1:05 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 2:09 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है. अब भोपाल मेट्रो के संचालन की तैयारी की जा रही है. भोपाल मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का दावा है कि एम्स साकेत नगर से सुभाष नगर डिपो के बीच करीब 6.2 किलोमीटर का ट्रैक पूरी तरह से तैयार है. इस मार्ग पर पर संचालन के लिए मेट्रो रेल भी भोपाल आ चुकी है. अब सीएमआरएस (कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम) की टीम भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रायोरिटी कॉरिडोर का परीक्षण करेगी. मेट्रो रेल और स्टेशनों की बारीकियों को देखेगी. इसके बाद भोपाल मेट्रो के संचालन की हरी झंडी दी जाएगी.

संचालन के लिए पीएम मोदी का इंतजार

भोपाल में जिस प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो का संचालन होना है, वह पूरी तरह बनकर तैयार है. इस रुट पर 8 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जा चुके हैं. इनमें क्रमशः रानी कमलापति, सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीबी मॉल, एम्स, अलकापुरी और डीआरएम ऑफिस मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. अब केवल कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी का परीक्षण बाकी है. इधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल मेट्रो के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार मुलाकात कर चुके हैं. समय मांग चुके हैं. जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से समय मिलता है, उसके पहले सीएमआरएस का सर्वे पूरा हो जाएगा.

अक्टूबर में दौड़ेगी भोपाल मेट्रो (ETV Bharat)

5 दिन बाद आएगी सीएमआरएस की टीम

मध्य प्रदेश मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल मेट्रो का निरीक्षण करने के लिए सीएमआरएस की टीम 24 सितंबर को भोपाल आ रही है. यह टीम 25 और 26 सितंबर को मेट्रो रेल और एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण करेगी. इसके कुछ दिन बाद सीएमआरएस की टीम दोबारा मेट्रो स्टेशनों का मुआयना करने आएगी. सीएमआरएस की रिपोर्ट मिलने के बाद जैसे ही शासन के निर्देश मिलते हैं, भोपाल मेट्रो का शुभारंभ कर दिया जाएगा.

Bhopal Metro Run in October
9 मेट्रो टेन पहुंची भोपाल (ETV Bharat)

भोपाल मेट्रो में मैन्युअल लेना होगा टिकट

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस कृष्णा चैतन्य ने बताया कि "भोपाल और इंदौर मेट्रो स्टेशन में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का काम 186 करोड़ रुपए में तुर्की की कंपनी को दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने का मामला सामने आने के बाद एमपी मेट्रो ने इसका टेंडर कैंसिल करने का काम भी शुरु कर दिया है. वहीं ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए दूसरी कंपनी की तलाश की जा रही है.

CMRS Inspections Bhopal Metro
संचालन के लिए तैयार भोपाल मेट्रो (ETV Bharat)

इसके लिए अभी टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन इसमें एक से डेढ़ महीने का समय लग जाएगा. ऐसे में इंदौर मेट्रो का मैन्युअल कलेक्शन किया जा रहा है. इसी तरह भोपाल में भी मेट्रो का शुभारंभ मैन्युअल टिकट के माध्यम से किया जाएगा.

पहले 3 महीने तक मिलेगी किराए में छूट

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि इंदौर की तरह भोपाल मेट्रो में भी यात्रियों को पहले छूट दी जाएगी. शुभारंभ के बाद अगले एक सप्ताह तक भोपाल मेट्रो में यात्री निशुल्क सवारी कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे सप्ताह में भी 70 प्रतिशत की छूट टिकट में दी जाएगी. जबकि तीसरे सप्ताह में 50 प्रतिशत और चौथे सप्ताह से शुभारंभ के तीन महीने तक मेट्रो के टिकट में यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी. हालांकि इसका किराया क्या होगा. इसको लेकर कृष्णा चैतन्य का कहना है कि "अभी इस पर कमेटी चर्चा कर रही है. जल्द ही इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा."

PM Modi Flag off Metro October
भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रायोरिटी कॉरिडोर का परीक्षण (ETV Bharat)

9 मेट्रो टेन भोपाल पहुंची, टेस्टिंग भी पूरी

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 27 ट्रेनें खरीदी जानी है. जिनमें से 9 ट्रेनें आ चुकी हैं और बाकि आना अभी शेष है. शुरूआत में ये मेट्रो अत्याधुनिक 3 कोच वाली होगी. मेट्रो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. इसमें करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे. वहीं 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्ता होगी. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर स्काईवॉक भी बनाया जा रहा है. यह स्काईवॉल 700 मीटर का होगा. इसका एक छोर रेलवे स्टेशन के कॉनकोर्स और दूसरा मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स से जुड़ा होगा. यानी सीधे रेलवे स्टेशन से मेट्रो पर पहुंच सकेंगे.

Bhopal Metro fare Route
परीक्षण के लिए 5 दिन बाद आएगी CMRS टीम (ETV Bharat)

यह होगा ऑरेंज लाइन का रुट

ऑरेंज लाइन में अभी एम्स से सुभाष नगर तक करीब 6.2 किलोमीटर का प्रोयोरिटी कॉरिडोर मेट्रो के संचालन के लिए तैयार है. इसके आगे सुभाष नगर से करोंद तक करीब 8.77 किलोमीटर एलिवेटेड और अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसका काम भी शुरू कर दिया गया है. 8.77 किलोमीटर के मार्ग में 3.39 किलोमीटर मार्ग भूमिगत होगा. इसमें दो मेट्रो स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन व नादरा बस स्टैंड भी रहेंगे. मेट्रो की दोनों लाइनों में यह एकमात्र भूमिगत हिस्सा रहेगा. भूमिगत मेट्रो सिंधी कॉलोनी, ऐशबाग क्रासिंग से होती हुई भोपाल स्टेशन और नादरा बस स्टैंड को स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगी.

