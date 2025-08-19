ETV Bharat / state

भोपाल मेट्रो को तगड़ा झटका, ऑटोमेटिक नहीं खुलेंगे गेट, तुर्की की कंपनी आउट - BHOPAL METRO PROJECT

भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए यात्रियों को लेना होगा मैन्युअल टिकट, मध्य प्रदेश मेट्रो ने तुर्की की कंपनी से तोड़ा करार.

भोपाल मेट्रो में यात्रियों को लेना होगा मैन्युअल टिकट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 8:20 PM IST

4 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है. एक ओर जहां पिछली सरकार ने इसे साल 2023 में चालू करने का दावा किया था, वहीं वर्तमान सरकार भी अब तक भोपाल में मेट्रो संचालन के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकी है. हालांकि भोपाल में मेट्रो संचालन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल आने का निमंत्रण दिया है, लेकिन अब तक भोपाल मेट्रो के शुभारंभ को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

तुर्की की कंपनी आउट, मैन्युअल लेना होगा टिकट

भोपाल और इंदौर मेट्रो स्टेशन में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का काम तुर्की की कंपनी को दिया गया था. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश मेट्रो ने तुर्की की कंपनी का टेंडर कैंसिल करने का काम भी शुरू कर दिया है. वहीं ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए दूसरी कंपनी की तलाश की जा रही है. इसके लिए अभी टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक किसी नई कंपनी को टेंडर नहीं मिला है. यदि किसी कंपनी को अभी काम मिलता भी है, तो उसको एक से डेढ़ महीने का समय लग जाएगा. इसके बाद कंपनी अपना सिस्टम इंस्टॉल करेगी. ऐसे में भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ मैन्युअल टिकट के माध्यम से किया जाएगा.

सीएम ने पीएम मोदी को भोपाल मेट्रो लॉन्च करने का दिया न्यौता (ETV Bharat)

186 करोड़ रुपये में दिया गया था एएफसी का काम

भोपाल और इंदौर मेट्रो में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का जिम्मा तुर्की की एसिस गार्ड को दिया गया था. एसिस गार्ड को भोपाल में 199 और इंदौर के मेट्रो स्टेशनों पर 227 गेट लगाने थे. इंदौर के कुछ मेट्रो स्टेशनों में कुछ गेट लग गए थे, लेकिन इनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया था. जबकि भोपाल में कंपनी ने 45 गेट मंगवा चुकी थी, लेकिन मेट्रो कॉर्पोरेशन ने इसे इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं दी. ऐसे में अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का टेंडर निरस्त होने से मैन्युअली टिकट लेना पड़ेगा.

भोपाल मेट्रो के नहीं खुलेंगे ऑटोमेटिक गेट (ETV Bharat)

एएफसी के लिए भारतीय कंपनियों से चल रही बात

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि "एसिस गार्ड को भोपाल और इंदौर मेट्रो में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए 186 करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया था. इसमें कंपनी को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के साथ टिकट स्कैन करने पर ही गेट खोलना था. कंपनी को तय समय सीमा तक मेंटेनेंस भी करना था. लेकिन अब एसिस गार्ड का टेंडर निरस्त होने के बाद एएफसी के लिए भारतीय कंपनियों से बात शुरू कर दी है. जब तक नई कंपनी काम नहीं शुरू करेगी, तब तक मैन्युअली और यूपीआई-क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा रहेगी.

भोपाल मेट्रो ने तुर्की की कंपनी से तोड़ा करार (ETV Bharat)

इन विकल्पों पर मेट्रो कॉर्पोरेशन कर रही विचार

अधिकारियों ने बताया कि "अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग सिस्टम, कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसे सेवाएं देने वाली कंपनियों की तलाश की जा रही है. जिससे यात्रियों को एक ही कार्ड पर मेट्रो, बस और रेल समेत अन्य परिवहन सेवाओं का लाभ भी दिया जा सके. यह वन नेशन वन कार्ड पर आधारित सेवा होगी, जिसमें यात्री परिवहन के साथ खरीदारी और अन्य सेवाएं भी जुड़ी होंगी. इससे लोगों को भुगतान के लिए अलग-अलग कार्ड रखने की जरुरत नहीं होगी.

आरडीएसओ रेल मंत्रालय ने भोपाल मेट्रो का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का दिया निमंत्रण

मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया, "अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानि आरडीएसओ रेल मंत्रालय ने भोपाल मेट्रो का निरीक्षण कर प्रमाणीकरण दे दिया है. अब केंद्र से मेट्रो रेल सेफ्टी यानि सीएमआरएस की टीम का निरीक्षण किया जाना बाकी है. सितंबर महीने में सीएमआरएस की टीम भोपाल मेट्रो के निरीक्षण के लिए आ सकती है. भोपाल मेट्रो के अन्य कार्य भी सितंबर के आखिरी सप्ताह तक पूरे कर लिए जाएंगे."

